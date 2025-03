Olyan EU-ra van szükség, amely nem szabotálja kicsinyes politikai gáncsoskodásból a tudományos együttműködést!

A magyar kulturális identitás szerves része, táptalaja az a tehetségvagyon, amiből világszínvonalú művészeti és tudományos teljesítmények fakadnak. Krausz Ferenc, Karikó Katalin vagy – maradva a szegedi vonatkozásoknál – Babits Mihály és József Attila életműve azt jelzi, hogy

a nemzeti géniusz élt és élni fog, ám kiemelt törődést igényel.

A tudományos kiteljesedés pedig, ahogy Nobel-díjasunk és a miniszterelnök beszélgetéséből is kibontakozott, a kellően motiváló, eszközeiben és erőforrásokban gazdag közoktatáson alapul. Az egzisztenciálisan lassan megerősödő pedagógusok pályája mellett így állami kötelesség a tanárképzés megújítása is. Ennek jegyében született a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty Istvánról elnevezett tanárképző kara is. A Nemzeti Tehetség Program vagy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének munkája mellett ezért foglalkozik a Mathias Corvinus Collegium is a jövő pedagógiájával – oktatási szakemberekkel, gyakorló tanárokkal közösen – a Kárpát-medence harminc városában.

A tehetségek nemzetközi ki­bontakoztatásához mindezek mellett támogató geopolitikai környezet kell.

Olyan Európai Unióra van szükség, amely nem szabotálja kicsinyes politikai gáncsoskodásból a nemzetközi ösztöndíjakat, az országokon átívelő tudományos együttműködést.

Olyan felelős európai vezetés, amely belátja, hogy az átrendeződő nagyhatalmi viszonyrendszerben kulcsfontosságú a nemzeti szuverenitás, a kulturális identitás megőrzése, a józan és jövőbe mutató diplomáciai gondolkodás.

Az elkövetkező évtizedekben létfontosságúvá válnak az oktatás alapkérdései.

Válaszokat kell adnunk a mesterséges intelligencia kihívásaira, amelyek – ahogy a szegedi megnyitón is elhangzott – nem az embert helyettesítő, csak a szellemi munkát segítő lehetőségként jelennek meg. Bizonyos rendszerező-adatgyűjtő folyamatokban e technológia már most nélkülözhetetlen, azonban, amiképp arra a beszélgetés résztvevői is rámutattak,

a humánumot, a kreatív potenciált nem válthatja ki.

Ha pedig így lesz a továbbiakban is, akkor van okunk a derűlátásra. Szellemi örökségben, tudományos hagyományokban, kulturális javakban páratlanul gazdag nemzet vagyunk. Minden adva van ahhoz, hogy a jövőben is ünnepelhessük a magyar tehetségek tavaszát.

***