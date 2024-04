Karinthy Frigyes által megfejtett keresztrejtvényekre licitálhat egy árverésen

Az Újság kiadóhivatala, Karinthy Frigyes első munkahelye. Ennek a lapnak a keresztrejtvényét fejtette meg.

Fotó: Fortepan/Országos Széchényi Könyvtár/Müllner János

1937-től amúgy Karinthy az Üllői út 66/b számú házban élt, már túl volt a súlyos agyműtétjén, amelyet az agydaganata miatt végeztek el Stockholmban. Továbbra is alkotott, könyvei jelentek meg és a kávéházi életről sem mondott le. 1934-től leginkább a Centrál kávéházban töltötte az idejét, de korábban rendszeresen megfordult a New York kávéházban, a Japán kávéházban, a Baross kávéházban és a Balaton kávéházban, a halála előtt pedig sokszor feltűnt a Vörösmarty tér egyik kávéházában is. A Centrálban észlelte először a súlyos betegsége tüneteit és később, a műtét után itt kezdte írni az Utazás a koponyám körül című művének első fejezeteit.

A kávéházban az írás mellett rendszeresen kártyázott a társaságával, sakkozott, dominózott és talán a legtöbbet keresztrejtvényt fejtett.

És már nem volt annyira vidám, közlékeny, mint korábban. Részben a betegsége miatt, részben mert 1936 novemberében elhunyt a barátja, Kosztolányi Dezső. Mindig azt mondogatta, ő is hamarosan utána megy. Rajongott a keresztrejtvényekért, amihez köze lehet egy bizonyos Gratzer Józsefnek, aki titkára volt az írónak, mellette pedig csak keresztrejtvény-királynak nevezeték. Nem mellékesen az Újságban megjelenő rejtvényfajtát is ő honosította meg itthon, volt, hogy egyszerre 150 lap vásárolt tőle keresztrejtvényeket. Karinthy végül megvált tőle titkárként (sokak szerinte az író második felesége, a meglehetősen akaratos Böhm Aranka rábeszélésére), ám a viszonyuk később sem romlott meg, rendszeresen találkoztak.