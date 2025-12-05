Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború béke Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Szijjártó Péter

Tiszta vizet öntött a pohárba Szijjártó: megvan, ki jelenti a legnagyobb veszélyt a budapesti békecsúcsra

2025. december 05. 10:09

Szokásához híven nem köntörfalazott a tárcavezető.

2025. december 05. 10:09
null

Interjút adott az Indexnek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amelyben természetesen szóba került az orosz-ukrán háború, a budapesti békecsúcs és az EU–Oroszország-viszony jövőjének kérdése is.

„Négy találkozó tapasztalatára tudok támaszkodni. Ez talán hitelesebb annál, mint amikor olyan újságírók írnak ex cathedra véleményt, akik egyetlen egyeztetésen sem voltak ott. Ott voltam a miniszterelnök Marco Rubio külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén, részt vettem a washingtoni tárgyaláson, tárgyaltam Lavrovval Minszkben, majd Moszkvában is jelen voltam a miniszterelnök és Putyin elnök találkozóján. Ezek alapján tudok valós képet adni” – kezdte válaszát a tárcavezető arra a kérdésre, reális-e hogy összejön a budapesti békecsúcs. „Az amerikai elnök teljes mértékben elkötelezett a béke-erőfeszítések mellett – annak ellenére, hogy európai szövetségesei a NATO-n belül folyamatosan aláássák ezeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

A szerdai NATO–Ukrajna-tanácsülés is megmutatta: a mainstream európaiak nem akarnak békét. Ők hosszú távú konfrontációt akarnak Oroszországgal. Ez azonban egyelőre nem téríti el az amerikai elnököt.

Ezt is ajánljuk a témában

„Moszkvában azt láttam, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén – ha az amerikaiak és az oroszok valóban egymással beszélnek – reális egy békemegállapodás. A legnagyobb veszélyt most az jelenti, hogy nem az ukránok húzzák meg a saját vörös vonalaikat, hanem az európaiak rajzolják meg helyettük. Gyakorlatilag az európaiak kényszerítik Ukrajnát arra, hogy folytassa a háborút, és ne állapodjon meg” – hangsúlyozta a külügyminiszter.

Az Index újságírója megjegyezte, hogy az orosz propaganda is ezt harsogja, de Szijjártó elmondta: ez nem légből kapott állítás. „Először is: 2022 tavaszán az oroszok és az ukránok majdnem megállapodtak. A tárgyalások zajlottak, közel álltak a kompromisszumhoz. Aztán Boris Johnson megérkezett Kijevbe, és azt mondta, folytatni kell a harcot. Ez tény. Másodszor: ott vagyok minden uniós és NATO külügyminiszteri ülésen. Rendszeresen kijelentik, még ha lenne is békemegállapodás – bár nem akarják –, akkor is hosszú távú ellenséges viszonyra kell készülni Oroszországgal.

A szerdai NATO–Ukrajna-tanácsülésen is több olyan megjegyzés hangzott el, amely egyértelművé tette: nem érdekük a békemegállapodás. A probléma lényege szerintem az, hogy az európaiak húzzák meg Ukrajna vörös vonalait, nem maga Ukrajna. Ez így nem vezet békéhez”

– húzta alá Szijjártó. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kamcsatka5
2025. december 05. 10:35
Kinek nem tűnt még fel, hogy a Fugger-rocsi szarosgyuri tandem harcol hogy tartson még a háború! A szarkeverés még nem teljesült be,
Válasz erre
0
0
Haramia
2025. december 05. 10:26
Az Unió egy rakás csődtömeg. Már csak idő kérdése, hogy láthatóvá váljon mindenki számára, aki esetleg kételkedik ebben. A nemzetközi tőkeérdeket a belefeccölt pénz érdekli. Ukrajna mint állam mások- vagy harmadlagos kérdések. De, ha a nemzetközi nagytőke kifarol az Unió mögül, mert más szereplő is képes lesz biztosítani érdekét, akkor az Uniónak meszeltek. És ezt tudják ott Brüsszelben is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!