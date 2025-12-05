Tiszta vizet öntött a pohárba Szijjártó: megvan, ki jelenti a legnagyobb veszélyt a budapesti békecsúcsra

Esze ágában sem volt finomkodni: Szijjártó olyan felszólítást küldött Ukrajnának, hogy abba beleremegnek
Odacsapott a külgazdasági és külügyminiszter.
Szokásához híven nem köntörfalazott a tárcavezető.
Interjút adott az Indexnek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amelyben természetesen szóba került az orosz-ukrán háború, a budapesti békecsúcs és az EU–Oroszország-viszony jövőjének kérdése is.
„Négy találkozó tapasztalatára tudok támaszkodni. Ez talán hitelesebb annál, mint amikor olyan újságírók írnak ex cathedra véleményt, akik egyetlen egyeztetésen sem voltak ott. Ott voltam a miniszterelnök Marco Rubio külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén, részt vettem a washingtoni tárgyaláson, tárgyaltam Lavrovval Minszkben, majd Moszkvában is jelen voltam a miniszterelnök és Putyin elnök találkozóján. Ezek alapján tudok valós képet adni” – kezdte válaszát a tárcavezető arra a kérdésre, reális-e hogy összejön a budapesti békecsúcs. „Az amerikai elnök teljes mértékben elkötelezett a béke-erőfeszítések mellett – annak ellenére, hogy európai szövetségesei a NATO-n belül folyamatosan aláássák ezeket.
A szerdai NATO–Ukrajna-tanácsülés is megmutatta: a mainstream európaiak nem akarnak békét. Ők hosszú távú konfrontációt akarnak Oroszországgal. Ez azonban egyelőre nem téríti el az amerikai elnököt.
„Moszkvában azt láttam, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén – ha az amerikaiak és az oroszok valóban egymással beszélnek – reális egy békemegállapodás. A legnagyobb veszélyt most az jelenti, hogy nem az ukránok húzzák meg a saját vörös vonalaikat, hanem az európaiak rajzolják meg helyettük. Gyakorlatilag az európaiak kényszerítik Ukrajnát arra, hogy folytassa a háborút, és ne állapodjon meg” – hangsúlyozta a külügyminiszter.
Az Index újságírója megjegyezte, hogy az orosz propaganda is ezt harsogja, de Szijjártó elmondta: ez nem légből kapott állítás. „Először is: 2022 tavaszán az oroszok és az ukránok majdnem megállapodtak. A tárgyalások zajlottak, közel álltak a kompromisszumhoz. Aztán Boris Johnson megérkezett Kijevbe, és azt mondta, folytatni kell a harcot. Ez tény. Másodszor: ott vagyok minden uniós és NATO külügyminiszteri ülésen. Rendszeresen kijelentik, még ha lenne is békemegállapodás – bár nem akarják –, akkor is hosszú távú ellenséges viszonyra kell készülni Oroszországgal.
A szerdai NATO–Ukrajna-tanácsülésen is több olyan megjegyzés hangzott el, amely egyértelművé tette: nem érdekük a békemegállapodás. A probléma lényege szerintem az, hogy az európaiak húzzák meg Ukrajna vörös vonalait, nem maga Ukrajna. Ez így nem vezet békéhez”
– húzta alá Szijjártó.
Négy évvel ezelőtt fontos döntést hozott a NATO. Ma ezt kell megvédeni a magyar külügyminiszter szerint.
