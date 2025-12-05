Ft
12. 05.
péntek
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Svájcból üzentek Kerkez kritikusainak – ez mindent megmagyaráz

2025. december 05. 08:38

Kerkez Milos az elmúlt évben 90 percenként átlagosan 17.4 sprintet tett meg – ezzel az U23-as játékosok között a top 10-ben található. Majd kiderül, hogy a Leeds–Liverpoolon kamatoztathatja-e a képességét.

2025. december 05. 08:38
null

Kerkez Milos eddigi liverpooli pályafutása kap hideget és meleget (főleg hideget), a legtöbb szurkoló és szakértő nincs túlságosan megelégedve a teljesítményével. Legutóbb a Sunderland elleni döntetlen alkalmával csereként állt be (és blokkolta véletlenül Virgil van Dijk gólba tartó fejesét), most pedig már a Leeds–Liverpoolra készül.

Leeds–Liverpool
Vajon sprintelhet Kerkez a Leeds–Liverpoolon is? Fotó: MTI/AP/Jon Super

Mindeközben a svájci Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) készített egy listát, mely alapján a magyar válogatott védője abszolút a világelitben található. Azt nézték meg, hogy az elmúlt naptári évben kik azok az U23-as szélső védők, akiknek a nevéhez a legtöbb sprint köthető. A világ 42 legerősebb bajnokságát szemlézték, és csak azok a játékosok fértek be, akik legalább 900 percet a pályán töltöttek. Ahhoz, hogy valakinek a sprintjét „jóváhagyják”, legalább 25 km/h-s sebességet kellett elérni minimum 0.7 másodpercen keresztül.

A 10-es lista 9. helyét pedig nem más foglalja el, mint Kerkez, aki 90 perc alatt átlagosan 17.4 ilyen futást teljesített. 

Az első helyen a francia Toulouse szélsője, Dayann Methalie található 20.4 sprinttel, őt követi a norvég Molde tehetsége, Samukelo Kabini (18.9) és a svájci Young Boys játékosa, Jaouen Hadjam (18.7).

Leeds–Liverpool szombaton

A Liverpool – vélhetően Szoboszlai Dominikkel a soraiban – szombaton este fél 7-től lesz a Leeds United vendége az angol bajnokságban.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

