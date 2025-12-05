Ft
12. 05.
péntek
Holnap találkozunk Kecskeméten!

2025. december 05. 09:17

27 év után „csak itt, csak nálunk”, a színpadon még egyszer visszatér az APUKÁM VILÁGA, amelyben a vendég Orbán Viktor miniszterelnök.

2025. december 05. 09:17
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Ismét érdemes lesz élőben követni a DPK háborúellenes gyűlésének minden pillanatát, több meglepetéssel is készülünk!

27 év után »csak itt, csak nálunk«, a színpadon még egyszer visszatér az APUKÁM VILÁGA – Csiszár Jenő legendás műsora -, amelyben a vendég Orbán Viktor miniszterelnök. 

Szabó Zsófival, művész barátainkkal, és a magyar közélet meghatározó alakjaival szeretettel várunk Benneteket személyesen, és persze a képernyők előtt!

A Hír TV élő közvetítése szombat délelőtt 11 órakor kezdődik!

Alig várjuk már a találkozást!”

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

gullwing
2025. december 05. 09:56
Hajrá!
