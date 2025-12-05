Nem maradt több kérdés: kiderült, hol tartják a következő Háborúellenes Gyűlést!
Rákay Philip ismertette a részleteket.
27 év után „csak itt, csak nálunk”, a színpadon még egyszer visszatér az APUKÁM VILÁGA, amelyben a vendég Orbán Viktor miniszterelnök.
„Ismét érdemes lesz élőben követni a DPK háborúellenes gyűlésének minden pillanatát, több meglepetéssel is készülünk!
27 év után »csak itt, csak nálunk«, a színpadon még egyszer visszatér az APUKÁM VILÁGA – Csiszár Jenő legendás műsora -, amelyben a vendég Orbán Viktor miniszterelnök.
Szabó Zsófival, művész barátainkkal, és a magyar közélet meghatározó alakjaival szeretettel várunk Benneteket személyesen, és persze a képernyők előtt!
A Hír TV élő közvetítése szombat délelőtt 11 órakor kezdődik!
Alig várjuk már a találkozást!”
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala