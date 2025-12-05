Ft
TCK gyilkosság Ukrajna orosz-ukrán háború kényszersorozás Lviv

Újabb áldozata lett az ukrán kényszertoborzásoknak: ezúttal késelés lett a vége

2025. december 05. 08:23

Lvivben egy férfi késsel támadt az őt igazoltató toborzó katonákra.

2025. december 05. 08:23
null

Lassan már heti rendszerességgel számolunk be az ukrán kényszertoborzások körül kialakuló feszültségekről és összetűzésekről. Legutóbb december 3-án, szerdán Lvivben egy férfi késsel támadt az őt igazoltató TCK munkatársaira, egyiküket halálosan megsebesítette – számolt be a Kárpátinfó.

A hatóságok beszámolója szerint a férfi provokatívan viselkedett, nem volt hajlandó bemutatni iratait, és figyelmen kívül hagyta a rendőri felszólításokat. 

A dulakodás során késsel megsebesített egy veterán katonát, aki életveszélyes sérülésekkel került kórházba, és másnap meghalt.

Az esetet az ukrán hatóságok súlyos bűncselekményként kezelik: a 30 éves támadót őrizetbe vették, a gyilkossághoz használt kést lefoglalták, és halált okozó testi sértés miatt indult ellene eljárás. A hivatalos közlemények hangsúlyozzák, hogy a TCK munkatársai jogszerűen jártak el, és a teljes eseménysort rögzítették is. A tragédia azonban ismét azt mutatja, hogy a sorozások végrehajtása egyre több konfliktust, ellenállást és erőszakos helyzetet szül.

Az utóbbi időben több hasonló incidens történt Odesszában, Brovarinál és Hmelnickij megyében is, ahol civilek csaptak össze a toborzóközpontok embereivel, illetve szolgálati járműveket rongáltak meg. Néhány napja pedig arról számoltunk be, hogy egy ukrajnai édesanya késsel támadt a toborzóra, miután fiát a dokumentum-ellenőrzés ürügyén próbálták elvinni.

Nyitókép: Ed JONES / AFP



Sorrend:
martens
2025. december 05. 10:14
Jól csinálta, hogy ellenállt, csak nem késsel kellett volna, hanem legalább pisztollyal és ott mindjárt el kellett volna intézni az egész TCK-s bandát!
Válasz erre
1
0
piramis-2
2025. december 05. 09:40
Milyen hatékony lesz az, akit erőszakkal visznek a háborúba? Milyen gondolatok vezetik a TCK állatait? Inkább ő haljon meg, mit én??? X hrivnyát kapunk a fickóért??? ???
Válasz erre
4
0
optimista-2
2025. december 05. 08:47
Annyi fegyver van az ukránoknál. Nincs 4-5 bátor asszony vagy férfi, aki rendet rakna a sorozók között ? A négytagú bandából nem szabad hírmondót hagyni - ez a nagy titok.
Válasz erre
6
0
counter-revolution
2025. december 05. 08:40
"késsel támadt az őt igazoltató TCK munkatársaira, egyiküket halálosan megsebesítette" Jól tette, az összes toborzóhóhér ezt érdemelné!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!