Megrázó: késsel próbálta megvédeni fiát a toborzóktól egy ukrán édesanya
Lvivben egy férfi késsel támadt az őt igazoltató toborzó katonákra.
Lassan már heti rendszerességgel számolunk be az ukrán kényszertoborzások körül kialakuló feszültségekről és összetűzésekről. Legutóbb december 3-án, szerdán Lvivben egy férfi késsel támadt az őt igazoltató TCK munkatársaira, egyiküket halálosan megsebesítette – számolt be a Kárpátinfó.
A hatóságok beszámolója szerint a férfi provokatívan viselkedett, nem volt hajlandó bemutatni iratait, és figyelmen kívül hagyta a rendőri felszólításokat.
A dulakodás során késsel megsebesített egy veterán katonát, aki életveszélyes sérülésekkel került kórházba, és másnap meghalt.
Az esetet az ukrán hatóságok súlyos bűncselekményként kezelik: a 30 éves támadót őrizetbe vették, a gyilkossághoz használt kést lefoglalták, és halált okozó testi sértés miatt indult ellene eljárás. A hivatalos közlemények hangsúlyozzák, hogy a TCK munkatársai jogszerűen jártak el, és a teljes eseménysort rögzítették is. A tragédia azonban ismét azt mutatja, hogy a sorozások végrehajtása egyre több konfliktust, ellenállást és erőszakos helyzetet szül.
Az utóbbi időben több hasonló incidens történt Odesszában, Brovarinál és Hmelnickij megyében is, ahol civilek csaptak össze a toborzóközpontok embereivel, illetve szolgálati járműveket rongáltak meg. Néhány napja pedig arról számoltunk be, hogy egy ukrajnai édesanya késsel támadt a toborzóra, miután fiát a dokumentum-ellenőrzés ürügyén próbálták elvinni.
Az idős asszony öt évet is kaphat.
