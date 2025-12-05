Újabb áldozata lett az ukrán kényszertoborzásoknak: ezúttal késelés lett a vége

Lassan már heti rendszerességgel számolunk be az ukrán kényszertoborzások körül kialakuló feszültségekről és összetűzésekről. Legutóbb december 3-án, szerdán Lvivben egy férfi késsel támadt az őt igazoltató TCK munkatársaira, egyiküket halálosan megsebesítette – számolt be a Kárpátinfó.

A hatóságok beszámolója szerint a férfi provokatívan viselkedett, nem volt hajlandó bemutatni iratait, és figyelmen kívül hagyta a rendőri felszólításokat.