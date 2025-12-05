A biztonsági helyzet romlik, de Európa nagy része még mindig reméli, hogy más oldja meg helyette a problémákat

A New York Post elemzése szerint Európa továbbra is abban a hitben ringatja magát, hogy majd az Egyesült Államok intézi helyette a kellemetlen feladatokat, miközben Oroszország újra és újra demonstrálja, milyen közel van és mire képes. Douglas Murray emlékeztet: a kontinens országai évtizedekig takaróztak a békeosztalékkal, csökkentették a védelmi kiadásokat, majd mindenféle kreatív könyveléssel próbálták eladni, hogy tulajdonképpen teljesítik vállalásaikat. A két százalékos GDP-arány eléréséhez több helyen még a katonai nyugdíjakat is beleszámolták, csak hogy papíron jól mutasson a teljesítmény.

Európa továbbra is az Egyesült Államokra támaszkodik, miközben Oroszország fenyegetése egyre erősebb.

Oroszország közelsége határozza meg, ki mennyit költ védelemre

A New York Post szerint a tény, hogy kik költenek érdemben védelemre, nem lehet meglepetés: Lengyelország és a balti államok – azok, amelyek a legközelebb vannak Oroszországhoz, és pontosan tudják, milyen szomszéddal élnek – mára négy százalék körüli GDP-arányt fordítanak katonai kiadásokra. A többiek viszont továbbra is úgy tesznek, mintha a realitás nem érné el őket.