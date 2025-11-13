Ft
Amikor a GDP már a fegyverekről szól

2025. november 13. 14:22

A globális katonai kiadások 2024-ben elérték a történelmi rekordot jelentő 2,7 ezermilliárd dollárt. Az Egyesült Államok, Kína és Oroszország együtt már a világ katonai költségvetésének több mint felét adják, de a kisebb, hipermilitarizált államok – mint Észak-Korea – bizonyos mutatókban felülmúlják a nagyhatalmakat.

2025. november 13. 14:22
Révész Béla Ákos
Révész Béla Ákos

A világ katonai kiadásai minden eddiginél magasabbra, 2,7 ezermilliárd dollárra emelkedtek 2024-ben, ami 9,4 százalékos növekedés az előző évhez képest. A világ öt régiója – Észak-Amerika, Európa, Ázsia, Afrika és a Közel-Kelet – a második egymást követő évben növelte a katonai költségvetését, miközben a globális gazdasági bővülés ennél jóval szerényebb maradt.

A rangsort továbbra is az Egyesült Államok vezeti: 2024-ben 949 milliárd dollárt fordított védelemre, ami önmagában a világ teljes katonai költségvetésének több mint egyharmada. A Pentagon 1,5 millió aktív szolgálatot teljesítő katonát regisztrál 4790 katonai bázison világszerte, jelezve ezzel a globális amerikai befolyás lefedettségi területét. Az amerikai katonai költségvetés ma nagyobb, mint a következő tíz országé együttvéve.

Kína 450 milliárd dolláros kiadással követi Amerikát, ami a Népi Felszabadító Hadsereg gyors modernizációját tükrözi. A katonai stratégiai tervezés középpontjában valószínűleg Tajvan áll: Hszi Csin-ping célja, hogy 2027-re a hadsereg elméletileg már képes legyen a sziget elfoglalására. 

A kínai fegyverkezés tehát nem pusztán védelmi, hanem geopolitikai célokból is dübörög.

A harmadik helyen Oroszország áll 352 milliárdos költségvetéssel, ami 38 százalékos éves növekedés. A Kreml az ukrajnai háború miatt soha nem látott mértékben mobilizálta és formálta át a gazdaságát: a GDP 6 százalékát fordítja katonai kiadásokra, miközben 1,3 millió aktív katonát tart hadrendben. 

Az élmezőnyben szereplő további országok – India (282 milliárd dolláros védelmi költségvetés), Észak-Korea (263 milliárd), Szaúd-Arábia (135 milliárd), Németország (107 milliárd), Ukrajna (103 milliárd), Nagy-Britannia (91 milliárd) és Japán (80 milliárd) – mind átírják a saját eddigi biztonsági narratívájukat. Németország és Japán a második világháború utáni pacifizmusukat dobják a süllyesztőbe, Ukrajna pedig a GDP-jének immár 17 százalékát áldozza a háborús túlélésre.