12. 05.
péntek
Hromadske Ukrajna orosz-ukrán háború Kárpáthír katona

Üzentek az ukrán katonák, miután kiderült: a parlament a 2022-es szinten konzerválja a fizetésüket

2025. december 05. 10:25

A beszámolók szerint a katonák gyakran saját zsebből kénytelenek fedezni olyan alapvető dolgokat a fronton, mint a benzin, a felszerelés vagy a szállásbérlés.

2025. december 05. 10:25
Amerikai katonák kivonása Romániából.

Az ukrán parlament megszavazta a 2026-os költségvetést. A Verhovna Rada úgy döntött, a 2022-es szinten konzerválja a katonai fizetéseket, ami nagy felzúdulást váltott ki az ukrán védők körében – írja a Kárpáthír a Hromadske nyomán.

Artem Karjakin („Kelet” hívójelű) katona arról írt a Facebookon, hogy a 20 ezer hrivnyás (kb. 190 ezer forint) alapbérből lehetetlen minőségi IT-szakembereket vagy mérnököket találni a seregbe.

Egy olyan országban, amelynek léte szó szerint a katonáktól függ, évekig emelés nélkül hagyni a fizetéseket, alacsonyabb szinten, mint egy kijevi szupermarket biztonsági őréét – ez lábon lövés, ha nem rosszabb”

Karjakin nem is érti, miért ülnek az ukrán képviselők a Verhovna Radában. Oleg Szimoroz katonai aktivista hangsúlyozta: a költségvetés egyszerűen nem felel meg egy háborúban álló ország igényeinek, a képviselői juttatások emelését pedig cinizmusnak nevezte. A Hromadske megjegyezte, a katonák gyakran saját zsebből kénytelenek fedezni olyan alapvető dolgokat a fronton, mint a benzin, a felszerelés vagy a szállásbérlés.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

 

sorostalanság
2025. december 05. 12:07
Lázadjatok fel végre idióták. Nálatok a fegyver és a tömeg...
Dixtroy
2025. december 05. 12:04
"Karjakin nem is érti, miért ülnek az ukrán képviselők a Verhovna Radában." Hát hogy a fizetésetek kárára a sajátjukat emeljék. Közben borsódzva gondolnak arra a pillanatra, mikor a katonák visszatérnek a frontról, és ezekről a húzásokról kikérdezik őket.
lazio154-5
2025. december 05. 11:53
A valós adatok a Mandiner 2023. ápr. 19.-i számában megtekínthetők!
bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2025. december 05. 11:46
A 20000 hrivnya/hó csak a közkatonák "alapbére". A beosztástól és rangtól függően az alapbár némileg emelkedik, egy szakaszpancsnok esetében kb. 28000 hrivnya/hó szintre. Viszont az igazán komoly zsoldot nem az alapbér jelenti, hanem az ehhez hozzáadódó a "háborús pótlék". EZ nem mindenkinek jár, de az ukrán katonák többsége megkapja. Továbbá ez a pótlék rangtól-beosztástól független, viszont függ attól, hogy az alakulatot hova sorolják be - így a katonáskodás helyétől függően lehet 30000 hrivnya/hó is és 100000 hrivnya/hó is, egy furcsa besorolási szisztéma szerint. A légvédelmisek Kijev környékén is, hátországi körülmények között is 100000 hrivnyát kapnak. Mindezt kiegészítheti még a "frontpótlék", 70 000 hrivnya/hó. Ezt csak a tényleges lövészárokharcot folytató frontgyalogosok kapják! Ezek csak az alapok, mert pl. a kiképzők más zsoldot kapnak, stb.
