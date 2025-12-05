Üzentek az ukrán katonák, miután kiderült: a parlament a 2022-es szinten konzerválja a fizetésüket

Az ukrán parlament megszavazta a 2026-os költségvetést. A Verhovna Rada úgy döntött, a 2022-es szinten konzerválja a katonai fizetéseket, ami nagy felzúdulást váltott ki az ukrán védők körében – írja a Kárpáthír a Hromadske nyomán.

Artem Karjakin („Kelet” hívójelű) katona arról írt a Facebookon, hogy a 20 ezer hrivnyás (kb. 190 ezer forint) alapbérből lehetetlen minőségi IT-szakembereket vagy mérnököket találni a seregbe.