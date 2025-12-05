Szijjártó Péter: hiába hazudnak, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik
„Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – emlékeztetett a miniszter.
A beszámolók szerint a katonák gyakran saját zsebből kénytelenek fedezni olyan alapvető dolgokat a fronton, mint a benzin, a felszerelés vagy a szállásbérlés.
Az ukrán parlament megszavazta a 2026-os költségvetést. A Verhovna Rada úgy döntött, a 2022-es szinten konzerválja a katonai fizetéseket, ami nagy felzúdulást váltott ki az ukrán védők körében – írja a Kárpáthír a Hromadske nyomán.
Artem Karjakin („Kelet” hívójelű) katona arról írt a Facebookon, hogy a 20 ezer hrivnyás (kb. 190 ezer forint) alapbérből lehetetlen minőségi IT-szakembereket vagy mérnököket találni a seregbe.
Egy olyan országban, amelynek léte szó szerint a katonáktól függ, évekig emelés nélkül hagyni a fizetéseket, alacsonyabb szinten, mint egy kijevi szupermarket biztonsági őréét – ez lábon lövés, ha nem rosszabb”
Karjakin nem is érti, miért ülnek az ukrán képviselők a Verhovna Radában. Oleg Szimoroz katonai aktivista hangsúlyozta: a költségvetés egyszerűen nem felel meg egy háborúban álló ország igényeinek, a képviselői juttatások emelését pedig cinizmusnak nevezte. A Hromadske megjegyezte, a katonák gyakran saját zsebből kénytelenek fedezni olyan alapvető dolgokat a fronton, mint a benzin, a felszerelés vagy a szállásbérlés.
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP