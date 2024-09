Zalatnay Sarolta Máté Péter tragédiájáról: Sokszor kérleltem, hogy éljen lassabban

Nyitókép: Máté Péter imádta az életet és a zenét // Fotó forrása: Fortepan/Szalay Zoltán.

Utólag jöttünk rá, hogy pótolhatatlan. Ezt mondta a táncdalénekes Kovács Kati Máté Péter halála után. Tudott az örökletes szívbetegségéről, de hiába figyelmeztették az orvosok, nem lassított. Gyorsan élt, túlságosan is gyorsan… Zalatnay Sarolta sokat koncertezett Máté Péterrel, több országos turnéjuk is volt, és közös lemezt is készítettek. Közelről ismerte a legmélyebbről jövő hang tulajdonosát.

Péter egy örökké vidám, bohém ember volt, aki imádta az életet. A családja mellett a zene volt a mindene, de hedonistaként imádott enni, inni és sajnos rengeteget cigarettázott és sok kávét ivott”

– mondja Zalatnay Cini, aki azt is elmesélte, ha vidéki turnéról mentek haza, éjszaka mindig beültek valahová vacsorázni, ha pedig Máté Péter megpillantott a helyiségben egy zongorát, képes volt órákon át zongorázni, énekelni.

Máté Péter egy 1969-es felvételen. Fotó: Fortepan/Főfotó

Zalatnay is tudott róla, hogy baj van Máté Péter szívével és próbálta rábírni, hogy lassítson: „Hihetetlenül gyorsan élt, kifogyhatatlannak látszó energiákkal, ezt látva pedig bevallom, sokszor kérleltem, hogy éljen lassabban, hiszen tudtuk, hogy gond van a szívével. Nem sokat foglalkozott vele, azt csinálta, amit a legjobban szeretett: zenélt és élt” – folytatta az énekesnő.

Máté Péter nem volt sztáralkat. Vastag keretes szemüveget viselt, lányos arcúnak sem mondta senki, de a hangja mindenkit lebilincselt. Sosem tagadta, Elvis Presley volt számára a példa.

Amíg Elvis Los Angelesben, New Yorkban vagy éppen Las Vegasban lépett fel, Máté Péter például 20 évesen Szocsiban, ahol a Pravda különdíját, egy szamovárt vihetett haza.

A hetvenes évekre már mindenki ismerte az országban, és az Elmegyek című klasszikusát pedig a világ is megismerte, ám nem az ő tolmácsolásában. A francia Sylvie Vartan adta elő Nicolas címmel és franciául. Óriási sláger lett, Máté Pétert pedig bántotta, hogy Vartan menedzsere annyival intézte el a dolgot, hogy küldött egy kislemezt az Elmegyek francia változatáról…