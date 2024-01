Húsz éve megbotlottam, de nem a színpadon. Ott soha! – Zalatnay Sarolta a Mandinernek

Havi négy fellépést mindenképpen elvállal a megélhetése miatt Zalatnay Sarolta.

Hallotta Stohl András nyilatkozatát, aki azt mondta: beletörődött abba, hogy a büntetett előélete miatt nem kaphat Kossuth-díjat?

Hallottam. Nem tagadom, néha nekem is gyötri a lelkem a gondolat, hogy nem kapom meg azt az elismerést, amely egy művészember életében a csúcs. Jövőre lesz hatvan éve, hogy elkezdődött az énekesi karrierem. 1966-ban már második voltam a Táncdalfesztiválon, egy évvel később pedig megnyertem a Nem várok holnapig című dallal, 1971-ben pedig a Fák, virágok, fény című nótával. Az én korosztályom tagjai közül az arra érdemesek már régen megkapták a Kossuth-díjat. Persze nekem a díjakkal sosem volt szerencsém.

Ezt, hogy érti?

Az átkosban nem kaptam semmit, de nem csodálkoztam rajta, mert én voltam a nagyszájú Zalatnay, aki minek ugrál, de a rendszerváltás után is elmaradtak az állami elismerések. 1966 óta énekelek, azt mondják nem is rosszul. Még szerencse, hogy a közönség azóta szeret és bárhová megyek, nagy tisztelettel fogadnak. A díjak nélkül is. Pont a múltkor hívott fel valaki, hogy elképedve látta, még nem vagyok Máté Péter-díjas. Azt mondta, olyanok is kaptak már az elismerésből, akik még nem is éltek akkor, amikor én Máté Péterrel koncerteztem és a nekem írt dalait énekeltem. Tudom, azt írják majd a kommentelőek, hogy de Cini, hiszen te börtönben voltál. Igen, húsz éve megbotlottam, de nem a színpadon. Ott soha!

