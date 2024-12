„Az oláh cigányzene nemcsak a táncolásról és a bulizásról szól” – húszéves fennállását ünnepelte a Romengo zenekar

Lakatos Mónika: Egy élő kultúrában természetes a változás. A mai fiataljaink használják még a hallgatókat, de már látjuk a változást, egyre kevesebb például az a női előadó, aki ezekhez a dalokhoz hozzá mer nyúlni. S sajnos valóban kopik a népi kultúra, hiszen olyan sok hatás éri a mostani generációt, zeneileg is. Csipegetni próbálnak mindenből és azokat vegyítik.

Mi magunk is hozzányúlunk más-más stílusokhoz, összeállunk zenésztársakkal – dolgoztunk már együtt flamencoénekessel is –, de igyekszünk a hagyományos vonalon maradni. Ami nálunk állandó elem, hogy a hegedű által a magyar népzenét behoztuk a repertoárunkba.

Rostás Mihály Mazsi: A hegedű, mint hangszer eredetileg nem volt jelen az autentikus cigányzenében. De a gitár is körülbelül csak 70 éve lépett színre. Előtte csak ritmushangszerek, az énekek és a szájbőgő volt. A ritmushangszerek is leginkább háztartási eszközök voltak: kanna, teknő, fakanál. Ezeket követték a tambura, a már említett gitár vagy a hegedű, és más zenekaroknál a tangóharmónika is megjelent. De újabban már a fúvósok is fel-felcsendülnek egy-egy koncerten. Ma már tehát szinte mindenféle hangszer belefér. Azonban arra minden zenekar nagyon odafigyel, hogy ízlésesen vonja be ezeket, hiszen nem megszokottak az oláh cigányzenében.

Egy gádzsó is erősíti a zenekart A zenekar Junior Prima Díjas hegedűse, a FolkEmbassy vezetője, Rosonczy-Kovács Mihály (aki civilben Lengyelország- és Olaszország szakértő, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója, és egyben a formáció egyetlen nem roma származású, azaz cigányul gádzsó tagja – szerk.) nem sokkal a Romengo megalakulását követően kapott meghívást a zenekar egy próbájára, melyet több másik követett. Majd következtek a koncertek és a turnék, és immár 18 éve oszlopos tag, ha az utóbbi években a civil hivatása is tölti ki az ideje jelentős részét.

A WOMEX Életműdíj a világzene legnagyobb kitüntetésének számít. Mit jelentett ez a zenekar életében?

Lakatos Mónika: Nagyon nagy büszkeséggel töltött el mind engem, mind a zenekart, hogy ezt a rangos díjat elnyertem. A világon én voltam az első roma előadó, akinek odaítélték ezt az elismerést. Ugyanakkor ezzel jár egy hatalmas felelősség is: fontos, hogy milyen munkát adunk ki a kezünkből, mit közvetítünk, ez a későbbi munkánkat is befolyásolja. Hiszen abból a minőségből, amit elértünk, nem szabad engednünk. Továbbá példaértékű is, és nemcsak a cigány fiataljainkra igaz.

Vallom, hogy azt, amit képviselünk, teljes szívvel, lélekkel és odaadással kell csinálni a lehető legmagasabb fokon.

Továbbá hiszek abban, hogyha valamit tisztelettel és kitartással teszünk, annak meglesz a gyümölcse, és azt a közönség is meg fogja hálálni, nem ritkán közvetlenül egy-egy fellépésen.