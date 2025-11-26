Kacska emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság korábban már három finanszírozási opciót is javasolt a tagállamoknak az Ukrajnának nyújtandó támogatásra, köztük egy jóvátételi hitelt. Ez is jól mutatja, hogy az Ursula von der Leyen vezette bizottság bármit és mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna minél előbb megkaphassa az újabb és újabb támogatásokat – az uniós állampolgárok fizetéséből.

„Ez teret ad arra, hogy az Európai Tanács decemberi üléséig meg lehessen hozni egy olyan döntést, amely lehetővé teszi az eszközök kiutalásáról szóló rendelet elfogadását” – magyarázta Kacska.