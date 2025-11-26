Így reagált Zelenszkij helyettese Orbán Viktor levelére – ilyen válaszra tényleg nem számítottunk

Felkapták a fejüket az ukránok: árgus szemekkel figyelik Brüsszelt – nagy bajban van Magyarország
Még Ukrajnában is a magyar jogállamisággal foglalkoznak.
A magyar kormányfő kitart az Ukrajnának szánt támogatások blokkolása mellett, és ezt nem is rejtette véka alá.
Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Orbán Viktor új levelének az Ukrajnának szánt pénzügyi segítség blokkolásáról nincs új kockázatot teremtő hatása.
Magyarország álláspontja semmilyen módon nem változott, folytatódnak a viták. Párbeszédünk és következetes munkánk van az Európai Unióval”
– idézte a kormányfőhelyettest az Ukrinform hírügynökség.
Kacska emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság korábban már három finanszírozási opciót is javasolt a tagállamoknak az Ukrajnának nyújtandó támogatásra, köztük egy jóvátételi hitelt. Ez is jól mutatja, hogy az Ursula von der Leyen vezette bizottság bármit és mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna minél előbb megkaphassa az újabb és újabb támogatásokat – az uniós állampolgárok fizetéséből.
„Ez teret ad arra, hogy az Európai Tanács decemberi üléséig meg lehessen hozni egy olyan döntést, amely lehetővé teszi az eszközök kiutalásáról szóló rendelet elfogadását” – magyarázta Kacska.
(MTI)
