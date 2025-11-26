Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna válasz Orbán Viktor

Így reagált Zelenszkij helyettese Orbán Viktor levelére – ilyen válaszra tényleg nem számítottunk

2025. november 26. 14:13

A magyar kormányfő kitart az Ukrajnának szánt támogatások blokkolása mellett, és ezt nem is rejtette véka alá.

2025. november 26. 14:13
null

Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Orbán Viktor új levelének az Ukrajnának szánt pénzügyi segítség blokkolásáról nincs új kockázatot teremtő hatása.

Magyarország álláspontja semmilyen módon nem változott, folytatódnak a viták. Párbeszédünk és következetes munkánk van az Európai Unióval”

– idézte a kormányfőhelyettest az Ukrinform hírügynökség.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Kacska emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság korábban már három finanszírozási opciót is javasolt a tagállamoknak az Ukrajnának nyújtandó támogatásra, köztük egy jóvátételi hitelt. Ez is jól mutatja, hogy az Ursula von der Leyen vezette bizottság bármit és mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna minél előbb megkaphassa az újabb és újabb támogatásokat – az uniós állampolgárok fizetéséből.

„Ez teret ad arra, hogy az Európai Tanács decemberi üléséig meg lehessen hozni egy olyan döntést, amely lehetővé teszi az eszközök kiutalásáról szóló rendelet elfogadását” – magyarázta Kacska.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2025. november 26. 16:01
Azt nehéz megérteni, hogy a pénzből nem lesz fegyver ha az USA nem ad? A pénz sorsa csak az ellopás lesz!!!
Válasz erre
1
0
figyellek-4
2025. november 26. 15:59
Önállóan mindenki annyi pénzt küld amennyit akar.Mi még nem külldünk és pont.Hitel is felvehetnek mind a 26 ország de mi nem és nem is fizetjük vissza.
Válasz erre
4
0
Silcon
2025. november 26. 15:56
A pénz összegyűlt, Godottal küldjük. Várjátok.
Válasz erre
3
1
gullwing
2025. november 26. 15:50
Minden ellopnak ezek a szar szlávok...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!