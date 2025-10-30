Ft
gála Mandiner Díj Szalai Zoltán kultúra újságíró politika személy

Mandiner Díj 2025: döntse el, ki legyen az év nemzetközi újságírója!

2025. október 30. 15:52

A Mandiner küldetése több, mint a hírek közvetítése. Azon dolgozunk, hogy a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk. Ebben most Ön is segíthet.

2025. október 30. 15:52
null

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

Október 15-ig 12 kategóriában (Az év elemzője, Az év véleményformálója, Az év közéleti külföldi személyisége, Az év kulturális személyisége, Az év legdinamikusabban fejlődő kis-közép vállalkozása, Az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalata, Az év műsorvezetője, Az év nemzetközi újságírója, Az év férfi sportolója, Az év női sportolója, Az év újságírója) bárki jelölhetett.

A beérkezett ajánlásokat a szakmai bizottság elbírálta, kategóriánként tíz-tíz jelöltet állítottak.

A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni egészen november 5-ig. Ide kattintva.

A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.

Az év nemzetközi újságírója díj jelöltjei:

  • Roger Köppel: svájci médiavállalkozó, publicista, a Die Weltwoche hetilap főszerkesztője és kiadója
  • Ben Shapiro: amerikai konzervatív politikai kommentátor, médiaszemélyiség
  • Rod Dreher: újságíró, a The American Conservative magazin vezető szerkesztője
  • Tucker Carlson: amerikai közéleti televíziós műsorvezető, a Fox News csatorna volt munkatársa
  • Michal Karnowski: a lengyel Sieci hetilap társszerkesztője
  • Matt Goodwin: brit konzervatív politikai kommentátor, politológus
  • Denis Prager: amerikai konzervatív rádiós talkshow-műsorvezető és író, The Dennis Prager Show házigazdája
  • Michael Knowles: amerikai konzervatív politikai kommentátor, író, a The Michael Knowles Show podcast házigazdája
  • Ralf Schuler: német újságíró, a BILD parlamenti szerkesztőségének vezetője
  • Roland Tichy: német újságíró, a TICHYS EINBLICK online magazin alapítója

Kérjük, szavazzanak! November 5-ig van erre lehetőségük.

„A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” – mondta a november 26-án megrendezésre kerülő Mandiner Gáláról Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.

masikhozzaszolo
2025. október 30. 16:50
Ilyet kérem szépen nem szabad! A munkát ne delegálják ki a zsüriből, tessék az összetrombitált zsürinek megdolgozni a pénzért és dönteni! Akkor küldjék el a zsürit, ha nem kell a munkájuk, és velünk akarják elvégezni a zsürizést!
auditorium
2025. október 30. 16:32
MANDINER, lehetne elismerést adni az itteni bölcs HOZZÁSZÓLÓKNAK , pl. BALBAKO, OBSITOS, GULWIG és még sokan mások, melyeket az itteni olvasók pluszpontokkal jutalmaznak . A hozzászólások a "nép hangja" online, amiből a politikai elit tanulhat. Az itt megjelent cikkek többnyire csak kivonatok és sokszor ugyanarról a témáról több szakember ir , kb. ugyanazt.
Sróf
2025. október 30. 16:15
Nem találom a listán sem Paul Lendvait, sem Szabolcs Panyit, sem László Bartust. :(
rejszmano
2025. október 30. 16:08
"döntse el, ki legyen az év nemzetközi újságírója!" Csépányi, a csipányi!
