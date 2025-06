Színt vallott Stohl András: a rajongók még mindig csak emésztgetik a hírt

Elválik Stohl András és harmadik felesége, Stohl Vica – közölte Instagram-oldalán a színész-műsorvezető.

„Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön.

Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk.

Nem így terveztük és még, ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz. Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk, csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk” – fogalmazott a bejegyzésben színész.

„Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat. Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként.

Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább.

Így kérjük a sajtó munkatársait is, hogy ne keressenek ezzel kapcsolatban minket!” – írta Stohl András.

Nyitókép: Instagram