Ez a nap is eljött: iskolatúrára indult Nagy-Britanniában egy transznemű énekes

A transznemű énekesek között elsőként iskolatúrára indult Nagy-Britanniában Samsara – adja hírül a Breitbart. Az énekes egy interjúban kifejtette: ő is „iskolatúlélő”,

és abban szeretne segíteni a transzneműséggel kacérkodó diákoknak, hogy merjenek nyugodtan nemet váltani.

Az egyik iskolában szerzett élményeiről mesélve a 21 éves, ausztráliai születésű Samsara elmondta: mikor megkérdezte egy osztályban, hogy hányan találkoztak már transzneművel, csak hárman tették fel a kezüket. „Na, most már találkoztatok eggyel!” – mondta erre az énekes, aki

minden iskolában több dalt is előad, majd beszédet tart saját iskolai élményeiről, a bullyingról, a mentális egészségről, arról, hogy milyen volt coming outolni homoszexuálisként, majd nemet váltani.

Ezeken túlmenően a matematikát is népszerűsíti.

Ha pedig az énekes számára kellemetlen kérdéseket kap, megbeszélés alapján rendelkezésre állnak majd a tanárok, hogy a helyes mederbe tereljék a dolgokat. Samsara szerint már az eddigi iskolai fellépései alkalmával is „meg kellett birkóznia néhány nehéz kérdéssel” a nemváltó műtétek kapcsán, ám élményei jó része „eddig pozitív”. Beszámol arról is, hogy

a tanárok azt mondják nekünk, hogy vannak diákok, akik egy kicsit küzdenek ezzel és talán más az identitásuk, és úgy vélik, hogy ez sokat jelent a számukra”.

Szerinte mindenképp megéri megmutatni, hogy a transzneműség rendben van és túlélhető.

Az énekes ugyanakkor aggódik, hogy bár a túrája még be sem indult igazán, már most is „úgy érzem, hogy másodpercekre vagyunk attól, hogy írjon egy szülő”, felkérdezve az iskolát, hogy ez még is micsoda. „Folyamatosan annak szélén egyensúlyozunk, hogy ez nagyon elszúródjon bármelyik ponton” – fogalmaz Samsara.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP