Ők tették le a polgári Magyarország alapjait – a történelmi magyar családok szerepe az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban

Batthyány az utolsó pillanatig hitt az áprilisi törvényekben

Móczár azzal folytatta, jó darabig úgy tűnt: háború nélkül, jogilag szabályozott módon tud végbemenni az állami átalakulás.

Az áprilisi törvények megfogalmazásával a polgári Magyarország alapjait sikerült létrehozni.

Ezt erősítette az első felelős kormány felállítása, amelynek gróf Batthyány Lajos – az egyik legősibb magyar főnemesi család sarja – lett a miniszterelnöke.

A NÖRI főigazgatója érdekességként megjegyezte, hogy az első kormányfő Fiumei úti sírkertben található mauzóleumában a politikus szarkofágjának tetején egy könyv látható.

„De első gondolatunkkal ellentétben az nem a Biblia, hanem az áprilisi törvények, amelyekben Batthyány Lajos az utolsó pillanatig hitt. Kormánya egészen 1848. szeptember 29-ig, a pákozdi csatához vezető horvát támadásig kitartott. Ekkor jelentették ki, hogy az áprilisi törvények szellemében nem lehet megoldani Magyarország és az udvar konfliktusát, bár pár héttel korábban még István nádor követi kinevezését elfogadta, és megpróbálta a védelem megszervezésével elhárítani a veszélyt.”

A Habsburg-család magyar – nádori – ága érzelmileg és politikai értelmezés tekintetében is erős szövetségben állt a magyar vezetéssel,

és igyekeztek minden eszközt megtalálni, hogy elkerüljék a háborút. De sajnos egy idő után világossá vált, hogy minden lehetőséget kimerítettek, az udvar pedig nem fogadta el Batthyányt tárgyalópartnernek. Tulajdonképpen ez az első fokozatú politikai átalakulási folyamat 1848 végéig tartott.

Deák Ferenc az év utolsó napján békenagykövetként ment Windisch-Grätz tábornokhoz, ahova Batthyány Lajos is elkísérte. Mint ismert, a tárgyalás nem járt sikerrel, az osztrák megszállás alatt lévő Pestre visszatérő Batthyányt 1849. január 8-án a Károlyi-palotában letartóztatták, és innentől már nem tudott aktív szerepet vállalni” – mondta Móczár.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

A középnemesség „vitte a hátán” a társadalmi átalakulást

A Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy annak polgári átalakulásnak a középpontjában, amely a reformkor után, 1848 tavaszán indult el, az a liberális, nemzeti szabadelvű középnemesség állt, amelynek tagjai nem voltak elkötelezve sem a magyar arisztokrácia felső rétegéhez, sem a bécsi udvarhoz.

Ez a középnemesi réteg vitte a hátán a forradalom által elindított társadalmi átalakulást, mivel a jórészt nem is magyar polgári réteg ehhez gyenge volt, a főnemesek pedig többségében az udvar elkötelezettjei voltak.

Jeles képviselőik voltak Deák Ferenc, Kossuth Lajos vagy Eötvös József is. De számosan, köztük gróf Batthyány Lajos és felesége, Zichy Antónia, nagy, tradicionális főnemesi családok tagjaiként aktív szerepet vállaltak, mint ahogy Esterházy Pál Antal is, aki az Esterházyak hercegi ágának leszármazottjaként az első kormányban a király körül miniszter címét birtokolta, gyakorlatilag külügyminiszteri jogkörrel.

A feladata az volt, hogy megpróbálja a Habsburg-ház híveként képviselni a magyar érdekeket és elsimítani az ellentéteket. Ezért is történt az, hogy amikor 1848 szeptemberében Batthyány lemondott, ő is követte a példáját, és teljesen visszavonult a politikától” – ismertette.

A NÖRI vezetője ugyanakkor rámutatott: a forradalom és szabadságharc kapcsán méltatlanul kevés szó esik Perényi Zsigmondról. „Pedig a Perényiek a legrégebbi főúri nemzetségek közé tartoztak, és koronaőrként nagy megbecsülésnek örvendtek. Perényi Zsigmond a reformkor és az 1848-49-es események egyik legtevékenyebb ellenzéki főnemese volt. Tagja volt annak a küldöttségnek is, amely 1848. március 15-én Bécsbe vitte és elfogadtatta a magyar Országgyűlés sorsdöntő felirati javaslatait”.

Hozzáfűzte, hogy

abban is elévülhetetlen érdemei voltak, hogy 1848-49 legitimitását meg lehetett őrizni, azzal, hogy az Országgyűlés mindkét háza jóváhagyta ezeket a döntéseket.

A főrendi ház épp ezért Perényit delegálta az Országos Honvédelmi Bizottmányba, ahol elnökhelyettesként is működött Kossuth Lajos mellett. Azzal, hogy Habsburgok trónfosztásához megnyerte a főnemesek többségének támogatását, tulajdonképpen aláírta a saját halálos ítéletét: nem sokkal az aradi vértanúk után, október 24-én végezték ki. A korabeli leírások szerint még a vesztőhelyre menet is igazi úr maradt: hideg közönnyel ballagott a bitóhoz, és egy arcizma sem rendült meg, amikor a hóhér a nyakába akasztotta a kötelet. A sírján ma is az olvasható, »meghalt, mert hazáját az életénél is jobban szerette«.”

Az aradi vértanúk között is akadt főnemesi származású katonai vezető. Gróf Vécsey Károly, aki azzal, hogy a szabadságharc ügye mellé állt, szembekerült az udvarhoz hű édesapjával. A hadbíróság 1849 szeptemberének végén ítélte kötél általi halálra. Az aradi várárokban ő volt az utolsó, akit kivégeztek:

végig kellett néznie az összes társának a halálát

– jegyezte meg.

Móczár kitért Görgei Artúr kálváriájára is. „Kossuth Lajosn célja az volt a szabadságharc bukását követően, hogy Görgei Artúrt egyszemélyes felelősnek tegye meg. Azt akarta elhitetni a magyar társadalommal, hogy a forradalom győzhetett volna, csak egy áruló hadvezér az utolsó pillanatban letette a fegyvert, a császári és a cári haderő óriási túlerejének tudatában. Görgei nagysága abban is áll, hogy a hazaáruló bélyegét nem perlekedve, és az emigrációban élő Kossuthtal – aki ott is szervezte a magyar ellenállást – harcolva élte végig, hanem majdnem egészen 98 éves korában bekövetkezett haláláig vállalta ennek ódiumát„. „Az első világháború kitörése idején szerencsére nemzeti szinten is felismerték, hogy ez a Kossuth által Görgeire aggatott vád alaptalan és indokolatlan. Hiszen csak az emberek, 28500 fiatal magyar katona életét akarta megvédeni, elkerülve értelmetlen feláldozásukat” – magyarázta a főigazgató.

„El akarták venni a rebellis magyarok kedvét a felkeléstől”

Kérdésünkre, hogy elkerülhető lett volna-e az „aradi Golgota”, Móczár Gábor azt felelte, hogy „a történészek mértékadó véleménye szerint az a magyar honvédsereg, amely gyakorlatilag a semmiből született meg a nemzeti őrsereg 1848 májusi felállításával, a Habsburg Birodalom részben a nyugati fronton lekötött haderejével szemben győzni tudott volna, megvédve mindazokat a vívmányokat, amelyeket előbb a 12 pontban, majd az áprilisi törvényekben, végül később a Habsburg-ház trónfosztásában és a Debrecenbe költözött kormány tevékenységében manifesztáltak”.

A főigazgató emlékeztetett, a Habsburgok már igencsak szorult helyzetükben,

utolsó megoldásként hívták be a velük szövetséges és családi kapcsolatban is álló orosz cár csapatait, akik megosztották és felőrölték a magyar haderőt.

Így végül az orosz csapatoknak tette le Erdélyben, Világosnál Görgei a fegyvert.

„Az 1848-49-es események végjátéka rávilágított arra is, hogy a Habsburg-ház a házasodási stratégia és a nemzetközi szövetségek kiépítése által tudta hatalmát nagyon hosszú ideig fenntartani. Az aradi vértanúk kivégzése pedig ennek megfelelően határozott, kemény, példát statuáló lépés volt. Ide tartozik Batthyány Lajos kivégzése is, aki bár élete végéig vallotta, hogy nem árulta el a Habsburg-házat és az udvar által is elfogadott áprilisi törvények megvalósításán dolgozott, mégsem kerülhette el a sorsát. Az osztrákok egyszer és mindenkorra el akarták venni a rebellis magyarok kedvét a felkeléstől” – húzta alá.

Mit üzen a ma emberének 1848-1849?

„1848-1849 üzenete napjainkban is sokrétű. Bár a Habsburg-ház igyekezett a szabadságharc kezdetén tudatosan a magyarok ellen hangolni a többi Kárpát-medencei nemzetiséget, mégis mindazok a népcsoportok, akik a teljes történelmi Magyarország területén csatlakoztak a harcokhoz, köztük a felvidéki, tót katonák leszármazottai, nagy nosztalgiával emlékeznek erre az időszakra. Ez is mutatja, hogy bár Trianon koporsójába komoly szöget vert ez a konfliktus, a nemzetiségek a legtöbb területen jól együtt tudtak működni a magyar honvédsereggel.

1848-1849 jó közép-európai együttműködési példaként élhet a népek tudatában,

ugyanis ezeket a tagnemzeteket, nemzetiségeket akkor a szabadság vágya terelte egymás felé. Az ehhez hasonló, sorsközösséget hozó időszakokhoz lenne érdemes ma is visszanyúlni, és a közös történelmi emlékezetet erőforrásként tudnánk felhasználni.”

„Jó példaként hadd említsem a Sáros vármegye északi csücskében, a lengyel határ közelében található Roskovány honvédemlékműve – amely 1851-es felállításával a Kárpát-medence első, illegális szabadságharcos emlékműve volt – visszaállításának folyamatát, amely a felvidéki magyar értékmentő csapat, a Sine Metu Egyesület és vezetőjük, Orosz Örs kezdeményezésére újult meg, mi is közreműködtünk a helyreállításban, és idén júniusban, a héthárs-vörösalmai csata 175. évfordulóján a település tisztán szlovák érzelmű és nemzetiségű önkormányzatának támogatása mellett fogjuk közösen felavatni” – fűzte hozzá Móczár Gábor.