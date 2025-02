Kiderült, mit jelent ma „a legnagyobb magyar leszármazottjának lenni” – Széchenyi Tímea a Direkt36 lejárató videójában szereplő rokonára is reagált

Milyen rokonság fűzi Önöket a legnagyobb magyarhoz, Széchenyi Istvánhoz?

Jómagam Széchenyi István kisebbik bátyjának, Széchenyi Pálnak vagyok leszármazottja, ő az ükapám, „a legnagyobb magyar” pedig az üknagybátyám.

Talán kevesen tudják, hogy Széchenyi Istvánnak az egyenesági leszármazottja is Magyarországon él, ő gróf Széchenyi Géza.

A nagypapája Széchenyi Ödön volt, dédapja pedig István.

Min ment keresztül a családja a 20. században, miután az államosításkor elvételezték az összes ingó- és ingatlantulajdonukat, valamint a nevünknek egy részét is?

A nagyszüleimet és édesapámat 1956-1957 környékén telepítették ki a Somogy vármegyei birtokukról. Teljesen kisemmizték őket, és a Békés vármegyei Gerendásra kerültek, ahol már-már embertelen körülmények között éltek egy pinceszerű helyiségben. Ezeknek a nehéz éveknek a lenyomata még nálam és a velem egyidős vagy kicsit idősebb rokonaimnál is megjelent. Bennem volt, hogyha akkor a ’40-es, ’50-es években megvalósították ezt a kisemmizést, kitelepítés, és az édesapámék az otthonukból az utcára kerültek egyetlen táskával, megvan a veszélye annak, hogy ez az én életemben is megtörténhet. Ez a szorongás engem, és talán a gyermekeimet is elkíséri mind a mai napig. S ezekről a viszontagságokról megannyi emlék, fotó és levelezés is fennmaradt, és ez még inkább képes feleleveníti ezeket a nehéz évtizedeket, amelyek nyomot hagytak nemcsak a nemességben, hanem valamennyi magyar családban is. Hiszen

ha végignézzük a magyar történelmet, akkor a szabadságért vívott harcok sorát láthatjuk.

A nagynéném, Széchenyi Kinga még könyvet is írt Megbélyegzettek címen. Ebben a kötetben a Széchenyiek meghurcolása mellett más családok kálváriáját is az olvasók elé tárta, felsorolta, hogy a sorstársainknak miként pusztították el az otthonaikat. Itt megjegyezném, hogy mindez úgy történt meg, hogy sutba dobták a történelmet, és a nullával tették egyenlővé az arisztokratákat, akik tulajdonképpen ezt az országot felépítették, és akiknek a szellemi örökségéből még ma is tudunk táplálkozni.

Ennyi nehézség és viszontagság között nem fordult meg a felmenői fejében, hogy elhagyják az országot?

A fentiekhez hozzátenném még, hogy a történelmi magyar családok sarjai sokáig „X-es gyerekek” voltak, nem járhattak abba a gimnáziumba, ahova szerettek volna, nem dolgozhattak bizonyos munkakörökben. Megnehezítették a boldogulásukat.

De sem a nagyapámnak, Gróf Széchenyi Pál Imrének, sem az édesapámnak, Gróf Széchenyi Elemérnek egy percig sem fordult meg a fejében, hogy elhagyja az országot, itt maradtak. Édesapám nem tudott elmenni, de én sem.

Ezt is örökségként kaptam, és a gyerekeim is ezt vallják: nagyon szeretjük ezt az országot, és itt szeretnénk élni.

Mi volt a környezetének a reakciója általában, mikor először meghallották a családnevét?

1976-ban kezdtem az iskolát, akkor az V. kerületben laktunk. Akkoriban más világ volt, más problémáik voltak az embereknek, kevésbé figyeltek erre. Inkább odahaza engem figyelmeztettek, hogy Széchenyi vagyok, és emiatt a családunk milyen viszontagságokon ment keresztül. Sokszor hallottam, hogy vigyázzak magamra. A fejembe pedig befészkelte magát az a gondolat, hogy engem ki fognak nézni, mert más vagyok, mint a többiek. De az osztálytársaim soha nem bántottak. Aztán, mikor már jobban járogattunk egymáshoz, sokan rá kellett, hogy jöjjenek nincs különbség közöttünk.

De ez korábban is így volt, mikor a szüleim a nagybirtokon éltek, állatokat tartottak és sokat dolgoztak, akkor sem volt megkülönböztetés.

A Széchenyi család tehát a társadalom részét képezte: egynek gondolták önmagukat a többi emberrel.

Engem is arra nevelt az édesapám, hogy mindegy, hogy valaki az utcát sepri vagy országot irányítja királyként, azzal ugyanúgy kell viselkedni. Ebben pedig visszaköszön Gróf Széchényi Ferenc intelme István fiához, mely úgy hangzott: „tiszteld és becsüld azokat az embereket, akik a házad körül dolgoznak. Azért, mert kenyér kerül az asztalodra, csókolj nekik kezet”. S Gróf Széchenyi Istvánnak kezet kellett csókolnia a földműveseknek is.

A rendszerváltást követően mikor jött el az a fordulat, hogy az állam vagy a társadalom ismét felismerte a velünk élő történelmi magyar családok fontosságát?

Ki merem jelenteni, hogy erre nem volt példa. Csekély érdeklődést tapasztaltam a családunk iránt. Persze, Széchenyi István munkássága kiemelkedő, és ismerik is, illetve a köztudatban van még édesapja, Széchényi Ferenc is, de ezen túl menően azt tapasztaltuk, – még mikor 10 évvel ezelőtt a Gróf Széchenyi Család Alapítvány létrejött is – hogy sokan nem is tudták, hogy a legnagyobb magyarnak és rokonságának vannak élő leszármazottai. De igaz ez más nagy történelmi családokra is, akiknek szintén velünk élnek a leszármazottai, akik szintén nyitottak arra, hogy a magyar nemzetet támogassák.

Mit jelent a Széchenyi nevet viselni?

Nálunk minden generáció tisztában volt azzal, hogy milyen kötelességek járnak a Széchenyi névvel. Mióta létrejött az alapítvány, próbáljuk ezt az örökséget azon a polcon tartani, ahova egykor felkerült. Emlékezetes, Szécsényi György érsek Sümegről indította el a nemzetséget. (A nemeslevelekben már a Széchényi név szerepel – szerk.). Széchenyi Istvánt és testvéreit pedig úgy nevelték a szüleik, hogy tisztában legyenek kiváltságos helyzetükkel, de sohase feledjék el a kötelezettségüket. Mi, leszármazottak is ebben a szellemben nevelkedtünk, és neveljük a gyermekeinket. Bármi történjen is ebben az országban, a Széchenyiek mindig jelen vannak és lesznek, azzal a küldetéssel, amit ránk ruházott a család.

Dúlhattak itt harcok, háborúk, lehetett bármilyen hatalmon, ez a család azt nézte, a magyar nemzetet miként tudja megtartani és segíteni.

Személy szerint hálás vagyok, azért, hogy ebbe a családba születtem és ezt a nevet viselem. Igyekszem megtenni minden tőlem telhetőt ezért az országért, ezért a nemzetért. Hiszen itt születtem, és itt is szeretnék meghalni.