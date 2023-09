Hát, fiatal Bence-Xavier Széchenyi barátom, ez amerikai kémsztorinak elég gagyi lett – de legalább nem kell tovább keresnünk a „legkisebb magyart”

A nagy elődöknek az árnyéka is nagy, s kétségtelen, hogy gróf sárvárfelsővidéki Széchenyi István nem apró alak. Kétszáz évvel ezelőtt keresztül-kasul bejárta Európát, a legenda szerint olykor félig-meddig inkognitóban; a célja nem más volt, mint tanulmányozni a nyugati vívmányokat, s amit csak lehet, hazahozni és meghonosítani Magyarországon. Így lett nekünk lóversenyünk, balatoni gőzhajózásunk, Magyar Tudományos Akadémiánk, így lett Lánchíd és Nemzeti Kaszinó – és még sorolhatnánk. Amerika földjére, noha példaképként tekintett a kapitalizmus izmosodó, terebélyesedő birodalmára, nem léphetett: Metternich kancellár nem engedélyezte a fiatal katonatiszt utazását.

A sors iróniája, hogy kései leszármazottjai viszont a tengerentúlott vetették meg a lábukat; egyikük, Bence-X. Széchenyi pedig, hogy, hogy nem, visszafelé járta meg a nagy ős útját, idejött hát az óhazába.

Előbb Fulbright-ösztöndíjjal, majd a Hungary Foundation és az Mathias Corvinus Collegium (MCC) úgynevezett Budapest Fellowship Program ösztöndíjával megtámogatva, örömmel és szeretettel fogadva.

De nem csak ebben volt Bence következetesen Széchenyi ellenpontja: míg az ős „ipari kémkedése” arra irányult, hogy javítson hazája állapotán, az utód tevékenysége valami egészen más irányt vett: miután élvezte az MCC bizalmát és támogatását – értve ezalatt a kapcsolati hálót és az ösztöndíj anyagi vonzatait is, beleértve a „pompás vacsorákat” –, végül a magyarfóbiás svéd köztévét előző módon pakolta ki „tapasztalatait” a The Guardiannek, miszerint végig rettegett, pánikrohamai is voltak, hogy megfigyelik, ráadásul a mentorai meg akarták mondani neki, miről írjon, miről kutasson. Egy ösztöndíjprogram, ahol megállapodtok abban, mit fogsz kutatni, majd miután pénzt, paripát, fegyvert kapsz a munkádhoz, még azt is elvárják, hogy azt is csináld, amiben megállapodtatok?