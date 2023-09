„Széchenyi Bence félelme a megfigyeléstől vagy paranoia, vagy a felfújt egója” – volt oktatók és ösztöndíjasok állnak ki az MCC mellett

Stephen Sholl az MCC Építészet Műhelyének vendégoktatója. Jelenleg a Virginia Tech School of Public and International Affairs MA hallgatója. 2021-ben a Hungary Foundation és az MCC közös ösztöndíjprogramjának, a Budapest Fellowship Program ösztöndíjasa volt. A washingtoni és brüsszeli tanulmányai és munkája során tudományos kutatásainak nagy részét a transzatlanti kapcsolatokra és Közép-Európára összpontosította, első diplomamunkáját az emlékezetpolitika magyar külpolitikára gyakorolt hatásairól írta. A Budapest Fellowship Program keretében a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál kutatott a magyarországi kommunista időszakról. Korábban a Kenti Egyetem Brussels School of International Studies képzésén szerzett MA diplomát nemzetközi konfliktus és biztonságpolitikai tanulmányok szakon, valamint előtte BA diplomát történelemből a Freed-Hardeman Egyetemen.