Neves német lap az MCC-ről: Jó minőségű az oktatás, és nincs nyoma politikai agymosásnak

A Frankfurter Allgemeine Zeitung terjedelmes cikkben számolt be az esztergomi MCC Fesztiválról. Az írásban kiemelik, az esemény egyben az MCC lényegét is képviseli: közösségépítés, magas szintű tudományos diskurzus magyar személyiségekkel és nemzetközi vendégekkel, történelmi tudatosság és persze szórakozás. Megemlítik azt is: az ilyen interdiszciplináris diákkollégiumoknak olyan hagyománya van Magyarországon, amelyet még a kommunista uralom sem tudott teljesen megsemmisíteni. A támogatással és a tanórán kívüli kurzusokkal a tehetséges fiatalokat támogatják, akik így nagyon jó oktatásban részesülhetnek.

„Nem folyik politikai indoktrináció”

A cikkben kitérnek arra a gyakran elhangzó kritikára is, miszerint

itt egy Fidesz-káderiskola épül közpénzből.

A Die Zeit című német lap szerint például „Orbánológiát” tanítanak ott. A FAZ ennek kapcsán az Esztergomban sétáló fiatalok körében végzett szúrópróbaszerű felmérést, amelynek eredményei nem támasztják alá a Die Zeit állításait. Azt írják:

politikai indoktrináció nem folyik, ugyanakkor az is világos, hogy az intézmény meglehetősen konzervatív.

Az egyik megkérdezett, az ELTE-n jogot tanuló, saját bevallása szerint a Momentumot támogató Márta például kritikus szelleműnek tűnik. Azt mondja: feltételezhetően az MCC legtöbb oktatója meglehetősen közel áll a kormányhoz, de

még soha senki nem kérdezte meg őket politikai nézeteikről, vagy próbálta őket valamelyik irányba terelni.

Amit mindenki hangsúlyoz, az az intézményre jellemző angolszász mintára kialakított vitakultúra: az érveket és ellenérveket a lehető legjobban kell képviselni, függetlenül attól, hogy az adott kérdésben ki-ki milyen személyes véleményen van. Hasonló következtetésre jutott Weiler Vilmos újságíró is, aki a Telexen egy kritikus cikksorozatot szentelt az MCC-nek. „Közelebbről megvizsgálva úgy tűnik, hogy azok, akik janicsárképző iskolának nevezik az intézményt, nemcsak leegyszerűsítik a dolgot, hanem figyelmen kívül hagyják a legfontosabbat” – írja Weiler. Szerinte nyoma sincs közvetlen politikai agymosásnak.

Az MCC több nyugati ország intézményeivel is együttműködési megállapodást kötött. Együttműködnek a berlini ESMT Business School nevű intézménnyel. De az MCC diákjai a Roger Scruton Legacy Foundation révén tanulhatnak Oxfordban vagy Cambridge-ben. Legutóbb pedig az MCC megvásárolta a bécsi Modul Egyetemet. Alkalmanként a német Konrad Adenauer Alapítvánnyal is van együttműködés.

