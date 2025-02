„Egy olyan országban élhetünk, ami tiszteli és becsüli nemzetének nagyjait” – Batthyány Boldizsár a Mandinernek

Teltházas rendezvénnyel nyitotta meg a 2025-ös programjai sorát a Fiatalok Batthyány Köre, Koltai Lajos operatőr, rendező, érdemes művész volt a vendégetek. Milyen programok szerepelnek még az eseménynaptárotokban ebben az évben?

2024-ben a Fiatalok Batthyány Körének (FBK) elsődleges célja a belső megerősítés és a közösségünkön belüli kapcsolatok elmélyítése volt, amelyet véleményem szerint sikeresen megvalósítottunk. Ezen kívül tavaly év végén elindítottuk a kulturális rendezvénysorozatunkat is FBKult néven, aminek harmadik eseménye volt az említett beszélgetés Koltai Lajos művész úrral. Ez a rendezvénysorozat lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők találkozhassanak a hazai kulturális élet kiemelkedő alakjaival, és inspiráló beszélgetéseket folytathassanak velük. Viszont a 2025-ös naptári évre több rendezvénysorozattal is készülünk. A Mesterségem Címere című rendezvények keretében továbbra is politikai felsővezetőket fogunk vendégül látni, míg a Szakértő Szemmel eseményeinken szakértők és szakpolitikusok fogják megosztani nézeteiket. Az FBK Műhely rendezvényeinket is folytatjuk, amely inkább a zártkörű, mélyreható beszélgetések fórumává nőtte ki magát. Egyetemi rendezvényeink is folytatódnak, amelyekre a diákszervezeteink a profiljukba illő vendégeket invitálnak. Emellett rendszeresen tartunk kötetlen eszmecserékre épülő, informális jellegű eseményeket is, amelyek a szabad véleménycserét és esetenként a kulturált vitákat hivatottak elősegíteni tagjaink között. Ezekből a rendezvényekből összesen 25 darabot tervezünk megvalósítani a nyár közepéig. Ezen felül kifejezetten örülünk annak, hogy most bontott zászlót a negyedik diákszervezetünk az Óbudai Egyetemen és megalakulóban van az első kettő vidéki alszervezetünk is. Végül anélkül, hogy lerántanám a leplet róla, márciusban indul az első online tartalomgyártásra fókuszáló tevékenységünk, melyet megint csak egy szintlépésnek élek meg.

Legutóbbi beszélgetésünk óta nagyot fordult a világ, Donald Trump megválasztása óta folyamatos átrendeződés zajlik a világpolitika színpadán. Ez a változás véleményed szerint milyen hatással lehet Európára és benne Magyarországra?

Egy számomra ismeretlen forrásból származó mondás szerint,

míg két globalizmust támogató liberális világszerte hasonló álláspontot képvisel, addig két nemzeti érdekeket előtérbe helyező jobboldali sok kérdésben eltérően gondolkodik, mivel hazájuk érdekeit mindenek fölé helyezik.

Mivel én azonban nem az Egyesült Államok állampolgára vagyok, hanem Európa legszebb és egyik legsokszínűbb történelmével rendelkező országának, így véleményem szerint a mi helyzetünk komplex és rendkívüli politikai bravúrt kíván meg a magyar vezetéstől. Amennyiben Magyarország nem megfelelően fogja vitorlába az új nyugati szeleket, úgy gazdaságilag akár nehéz helyzetbe is kerülhetünk – a most kibontakozóban lévő kereskedelmi háború miatt. Ha Donald Trump „cowboyokból” és üzletemberekből álló adminisztrációja vámokkal tovább gyengíti az amúgy is visszafogottan teljesítő német gazdaságot, úgy a KKE régiónak is számolnia kell a következményekkel.