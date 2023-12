„Ne azért nyerjen el egy nő egy pozíciót, mert erre dedikált kvóta van” – Batthyány-Schmidt Margit a Mandinernek

A Magyar Női Uniónak is az elnöke. Mit képvisel ez a civil szervezet, amely idén jubilált?

A Magyar Női Unió idén ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. Így már elmondható, hogy az egy évtizeddel ezelőtt megfogalmazott

öt alapértékünk is jubilált, úgymint istenhit, család, nemzet, anyaföld és közösség.

Sajnos a körülöttünk dúló háború miatt ma már a biztonságot is meg kell említenem, amit már hatodik alapértékként tartok számon. Büszke vagyok az elért eredményeinkre, az egyik legsikeresebb női szervezet vagyunk nemcsak itthon, de európai szinten is. Az elmúlt évek alatt számos nemzetközi szervezettel építettünk ki magas szintű kapcsolatot, mint például az ENSZ-szervezeteivel, az ECOSHOT-tal, az UNESCO-val vagy épp a FAO-val. Mindezek mellett több európai intézetnél is jelen vagyunk szakértőként. Folyamatosan pályázunk, képzéseket tartunk, mentorálunk, fontos társadalmi kérdéseket teszünk föl. Járjuk a vidéket, támogatjuk a vidéken élő nők karrierépítését, a határon túli magyarokhoz kulturális értékeket viszünk: színdarabot mutatunk be, konferenciát szervezünk számunkra.

Fotó: Ficsor Márton

Hogy értékeli a nők helyzetét napjainkban idehaza?

A női kvóta intézményét nem támogatom.

Ne azért nyerjen el egy nő egy pozíciót, mert erre dedikált kvóta van.

A kiválóság döntsön minden esetben, vagyis a legfelkészültebb nyerje el az adott állást, nemtől kortól függetlenül. Lehet, hogy ez idealisztikus, de az én világképembe ez fér bele. Tény ugyanakkor, hogy a férfiaknak még manapság is könnyebb sikeressé válniuk, ugyanakkor azt sem szabad hagyni, a túlzott versengésben és az egyenjogúságért vívott harcban elvesszenek olyan értékek, amelyek kifejezetten a nőkre jellemzők. A női értékek megbecsüléséért való kiállás korántsem újkeletű . Csakhogy visszautaljak a történelmi családok társadalmi szerepvállalására, Zichy Antónia, Zichy Pálné és Damjanich János özvegye már 1862-ben megalapították a Magyar Gazdaasszonyok Országos Egyesületét, amely azt a célt tűzte ki zászlajára, hogy segíti a forradalom és szabadságharc árváit és özvegyeit, továbbá elősegíti a nemzeti értékek átültetését a korabeli köztudatba. Ennek több mint 160 éve.

Ami viszont a jelent illeti, civil szervezetünk most december elején tartott egy konferenciát, amely a nők diplomáciában betöltött szerepével és a soft powerrel foglalkozott.

Ezt az eseményt a Magyar Női Unió, a Batthyány Lajos Alapítvánnyal és a Magyar ENSZ Társasággal közösen szervezte meg, amelyre a meghívást rangos vendégek fogadták el: Tamara Liluashvili georgiai, Karima Kabbaj marokkói, Trine Skymoen norvégiai és Gülsen Karanis törökországi nagykövetasszonyok beszélgettek Bogyay Katalinnal, a Magyar ENSZ Társaság elnökével. A kötetlen hangulatú panelbeszélgetésen a Budapesten állomásozó nagykövetasszonyok saját karrierútjukról és a nők szerepéről vallottak a diplomácia sokak által férfiasnak gondolt világában. Tanulságos párbeszéd volt, remélem jövőre is meg tudjuk szervezni.

A soft power, magyarul puha erő fogalma az 1990-es évek elején jelent meg a nemzetközi politikai gondolkodásban. Megalkotója Joseph Nye amerikai professzor volt. „A puha hatalom azon képesség, hogy kényszer vagy kifizetések helyett inkább a vonzódás kialakításával érjük el céljainkat. Amikor rábírsz másokat arra, hogy azt akarják, amit magad is akarsz, nem kell annyit költened jutalmakra és büntetésekre annak érdekében, hogy mások irányodba elmozduljanak. A kemény hatalom egy ország katonai és gazdasági erejéből fakadó kényszerítő ereje. A puha hatalom egy ország kultúrája, politikai eszméi és stratégiáiból fakadó vonzó mivolta” – foglalta össze Nye professzor e fogalom lényegét.

Mik a jövő évi tervek?

A Magyar Batthyány Alapítványnál mozgalmasan alakul a 2024-es esztendő, mivel folytatódnak az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójához kapcsolódó rendezvények, melyeket a Görgey Körrel, a Magyar Történelmi Társulattal, a Nemzeti Örökség Intézetével és a pákozdi Katonai Emlékparkkal közösen valósítunk meg. Márciusban egy pályázatot hirdetünk Batthyány Lajos életútjával kapcsolatban középiskolásoknak és egyetemistáknak. A Tony című színdarabbal és a Szabadságharc mécsesei című kiállítással pedig átlépjük az országhatárt. Jövőre már ötödik alkalommal adjuk át a gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia díjakat, ami szintén mérföldkő lesz az életünkben. Terveink közt szerepel, hogy nagyobb fókuszt helyezzünk boldog Batthyány-Strattmann Lászlónak, az orvosok hercegének és feleségének, Coreth Maria Theresia munkásságának bemutatására is. Folytatódni fognak a Fiatalok Batthyány Köre tematikus rendezvényei is, míg a Magyar Női Unió tovább fogja szélesíteni nemzetközi kapcsolatrendszerét, mind az Európai Unióban, mind a tengeren túlon. 2024-ben csatlakozunk az ENSZ Családok éve rendezvényeihez is, és igyekszünk a magyar családtámogatási rendszer jó példáit minél szélesebb körben megismertetni, bemutatni.

Nyitó- és belső képek: Ficsor Márton/Mandiner