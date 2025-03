Fókuszban 1848-49 szellemisége és a forradalmi pezsgés – programsorozattal köszöntik a tavaszt a Batthyányak

A Magyar Batthyány Alapítvány (MBA) és a Fiatalok Batthyány Köre 2025-ben első alkalommal rendezi meg a Batthyány Tavasz programsorozatot Magyarországon és a határon túl.

A kezdeményezés kiemelt célja a történelmi örökség és nemzeti identitás ápolása az új kulturális értékek bemutatásával.

A programkínálatban TONY – Szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok emlékét című színdarab tengeren túli premierje, A szabadságharc mécsesei – Női sorsok és szerepek a szabadságharcban kiállítás megnyitója a Bécsi Magyar Nagykövetségen, valamint tematikus kerekasztal-beszélgetés és táncház is helyet kap.

Közleményükben felidézték, hogy az MBA 2019-ben mutatta be első alkalommal TONY – szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok emlékét című színdarabot, amely az elmúlt évek során számos budapesti és magyarországi helyszínen, valamint Brüsszelben, Pozsonyban, Kassán, Erdélyben és Londonban is nagy sikert aratott. Idén pedig az első tengeren túli premierre is megtörtént március 9-én New Yorkban. Az előadás gróf Zichy Antónia (Tony), gróf Batthyány Lajos felesége emlékein keresztül idézi fel a szabadságharc viharos időszakát, miközben egy női sors időtlenségét tárja a nézők elé.

A New York-i bemutatót követően a színdarabot március 13-án a washingtoni magyar nagykövetségen is bemutatta a színtársulat.

Az amerikai előadás különlegessége, hogy Kakasy Dóra először alakította Tonyt, míg Jászberényi Gábor gróf Batthyány Lajos szerepében lépett a színpadra.