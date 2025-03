Kőkemény figyelmeztetést kaptak a külföldi pénzen politikai tevékenységet végző álcivil szervezetek

Lánczi az interjúban elmondta, a befolyásolási kísérleteke mögött elsősorban Brüsszel és Washington áll, de feltártak orosz háborúpárti narratívát is.

A legfelső szinten az állami donorok találhatók, részben amerikai, illetve brüsszeli alapok, amelyek közpénzeket kezelnek. Közülük a legismertebb, az Amerikában feltárt USAID, de ezenkívül van több hasonló szervezet, például a National Endowment for Democracy.

Lánczi szerint a feltárt háromszáz szervezet egy része talán nincs is tisztában azzal, hogy egy globális méretű, amerikai progresszív befolyásolási kísérlet részese,

de ez semmivel nem teszi veszélytelenebbé a tevékenységüket és nem menti fel őket.



A hivatal elnök szerint csak egy álvita, hogy mi számít befolyásolási kísérletnek és mi a valódi civil aktivitás.

Mint mondta, mindenki pontosan el tudja különíteni a két tevékenységet: „Egy horgászegyesületet teljesen egyértelműen meg lehet különböztetni mondjuk a Soros-szervezettől” – fogalmazott.

Lánczi beszélt arról is, a hivatalnak joga és kötelessége, hogy ha szuverenitási kockázatot lát, akkor javaslatokat fogalmazzon meg a kormány felé.

Szerint fel kell számolni azt a játékot, amit a rendszerváltás óta űznek ezek a szervezetek, hogy a civil álca mögött politikai tevékenységet végeznek külföldi pénzből. „Be kell zárni a kiskapukat, amelyek mindezt lehetővé teszik. Erre is javaslatokat tettünk a döntéshozóknak, de fontos az is, hogy a jogszabályok kikényszeríthetőségét is megteremtsük” – szögezte le Lánczi Tamás.

