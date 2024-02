Kitiltották az iskolából a mobiltelefont, lám, a gyerekek újra beszélgetnek a szünetekben

Egyre több hazai általános iskolában döntenek úgy, hogy mobiltelefonmentessé teszik az intézményt, mivel a pedagógusok azt tapasztalják, az okostelefon káros hatással van a gyerekek közösségi életére. Az egyik legújabb ilyen intézmény az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola,

ahol december elején döntöttek úgy, hogy elég volt a mobilból.

Tették mindezt azért, mert sokszor a mobiltelefon-használat az órákat is megzavarta, nem egyszer az is előfordult, hogy a dolgozatírás közben is előkerült egy-egy telefon, arról nem is beszélve, hogy a gyerekek a szünetekben legtöbbször csak a mobiljukat babrálták és nem egymással beszélgettek.



Az újszászi iskolában már nem a mobil, hanem a csocsó a menő.

Forrás: MTI-archív/Kiss Dániel/a kép illusztráció



Makainé Zérczi Zsuzsanna igazgató a Mandinernek megerősítette, telefonmentessé tették az iskolát az elsőtől a nyolcadikig. „Tavaly augusztusban döntöttünk úgy, hogy heti egy napra próbáljuk ki a telefonmentességet az iskolában. Az elképzelésről természetesen tájékoztattuk a Szolnoki Tankerületi Központot, a szülői munkaközösséget és a diákönkormányzatot is. Az osztályfőnöki órákon is átbeszéltük a gyerekekkel, hogy minderre miért van szükség” – mondta az igazgatónő, aki azt is hozzátette,

novemberben aztán úgy döntöttek, véglegesen száműzik az iskolából a mobilt.

Egy alkalommal két gyerek vitáját egy harmadik telefonra rögzítette, a videó pedig megjelent a közösségi oldalakon. Az eset felkavarta az iskola nyugalmát, nem mellékesen a felvétellel a személyiségi jogok is sérültek, így végül december elején bevezették a teljes telefonstopot. A mobil a gyerekeknél lehet, nem kell leadni reggel, mikor megérkeznek az iskolába, de kikapcsolva kell tartaniuk a táskájukban.