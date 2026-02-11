Olcsó sörnek híg a leve? Megnéztük, miben különbözik a prágai koncertélet a budapestitől

Ami a másik két fellépőt illeti: a magyar előadók gyakran panaszkodnak, milyen megterhelő a fesztiválszezon, mert hetente akár három-négy koncert is becsúszik, egy menő amerikai banda azonban csak nevetne ezen, egy turné alatt hét nap alatt hatszor is színpadra állnak, ez az elképesztő rutin a Mayday Parade és az All Time Low esetében is érződött. Nem volt hiba, lendületes, szórakoztatóan nyomták végig a műsorukat, pontosan azt kínálták, ami elvárható tőlük, kár is cifrázni.

Sokkal érdekesebb itthoni szemmel, mennyiben más Prágában egy koncert. Az eseménynek otthont adó SaSaZu Club a lépcsőzetes elrendezésével rögtön lenyűgözött. Akárcsak az Akváriumban, itt is van balkon, viszont sima jeggyel is fel lehet menni, így az alacsonyabb látogatók sem csak az előttük tornyosuló nézők tarkóját látják; egy jelentős részben tinik által kedvelt együttes esetében ez enyhén szólva sem hátrány.

Ami azonban számomra az igazi pluszt jelentette, hogy amikor belépünk a belső terembe, rögtön a színpad oldalán találjuk magunkat, ráadásul azzal egy magasságban, és mivel nincsen ponyvával lefedve, így onnan is végignézhetjük a koncertet, karnyújtásnyira a zenészektől. Azaz hasonló perspektívából láthatjuk a morajló közönséget, mint az előadó. A hangosítás mondjuk nem erre a pozícióra van kalibrálva, így a dob milliószor dominánsabb, mint az ének, de majd otthon meghallgatom stúdióminőségben a dalokat, erről a nem mindennapi élményről nem tudtam lemondani.

Nem mintha a küzdőtéren egyébként találhattam volna helyet a leghátsó sorok kivételével, a cseh közönség nem viccel, alig negyedórával a kapunyitás után megtelt az első harmada, majd hamar az egész terem is, ha megpróbálsz egy fotó erejéig is beljebb furakodni, nem teszed zsebre az ezzel járó szikrázó szempillantásokat.