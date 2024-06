Kiderült, mennyi sört isznak a magyarok

A vendéglátóhelyekkel hosszútávra megkötött szerződésekben a nagy gyárak kizárják más forgalmazók termékeit, így a kézműves csapolt söröket is. A magyar törvényeket az elmúlt években többször is módosította az Országgyűlés, ezáltal jobb helyzetet teremtve a kézműves sörpiacnak, de a hosszútávú, gyártókkal kötött megállapodások továbbra is kizárják a magyar piac jelentős részéről a kézműves söröket.