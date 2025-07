Háború és lopás 2. rész – így kényszerítették ki a nemzetközi pénzügyi intézmények az ukrán termőföldek kereskedelmét

Elképesztő összegű hiteleket nyújtottak az államcsőd kockázatával szembenéző országnak

Az évek során a Világbank két ügynökségén, az IFC-n és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankon (IBRD) keresztül támogatta ezeket az erőfeszítéseket. Az IBRD 2013-ban indította el a 89 millió dollár összegű „Ukrajna vidéki földtulajdonjog és kataszter fejlesztési projektet”, amelynek célja az állami földek és a termelőszövetkezetek privatizálása, a földparcellák kiosztása és a földtulajdonosoknak szóló okiratok kibocsátása, valamint egy elektronikus földkataszter létrehozása volt.

A program célja az volt, hogy ösztönözze „a gazdaságok hatékonyabb egységekké történő átalakítását”. 2019-ben az IBRD jóváhagyott egy 200 millió dollár összegű hitelt az agrárpiac átalakítására és az állami földek árverésére, miután

Zelenszkij elnök ígéretet tett, hogy gyors lépéseket tesz a mezőgazdasági földek eladására vonatkozó moratórium feloldására.

2020-ban és 2021-ben az IBRD két újabb – összesen 700 millió dollár összegű – hitelt engedélyezett: az első és a második gazdaságélénkítő fejlesztéspolitikai kölcsönt. Mindkettőnek feltételei közt szerepeltek a „mezőgazdasági földek átlátható piacát létrehozó” reformok, továbbá „a verseny erősítése érdekében a kulcsfontosságú ágazatok demonopolizálása, az állami tulajdonú vállalatok privatizálása és a korrupció elleni küzdelem”.

Míg az IBRD a reformok sürgetésére összpontosított, az IFC 2004 óta több mint 1 milliárd dollár értékben nyújtott hitelt a legnagyobb ukrajnai agrárvállalkozások részére.

2017-ben az IMF „a kritikus strukturális reformok jelentős felgyorsítására” szólított fel, valamint egyéb privatizációs intézkedések mellett „mezőgazdasági földreformot sürgetett a földkereskedelmi moratórium feloldása érdekében”, és ennek érdekében munkacsoportot hozott létre az érintett minisztériumokkal és a Világbankkal, hogy jogszabálytervezetet dolgozzon ki az ukrán földpiac megnyitására és a földek értékesítésének lehetővé tételére.

2015-ben egy négyéves, 17,5 milliárd dollár értékű, kiterjesztett hitelkeretet különített el Ukrajna számára, amelyet 2018-ban egy 3,9 milliárd dollár összegű hitelprogram követett. Mindkét program tartalmazta a mezőgazdasági földpiac létrehozásához kapcsolódó reformokat.

Hiába tiltakoztak az ukrán gazdák, a „földreform” megvalósult

Mivel a becslések szerint a lakosság 64 százaléka ellenezte a földpiac létrehozását, az IMF 2017-ben nyilvános tájékoztató kampányt indított, hogy támogatást szerezzen a reformnak. 2019-ben és 2020-ban nagyszabású tüntetések törtek ki, az ukrán gazdálkodók a termőföldek értékesítését szabályozó törvények módosítása ellen tiltakoztak. Az ellenállás oka, hogy sok ukrán úgy véli, a földreformtörvény súlyosabbá teszi a korrupciót a mezőgazdasági szektorban, valamint növeli az ágazat erős érdekek általi ellenőrzését.

Sok állampolgár számára a legsúlyosabb aggodalom a törvénnyel kapcsolatban az a lehetőség, hogy az oligarchák és külföldi érdekeltségek az ország impotens igazságszolgáltatási és szabályozási rendszerét kihasználva földtulajdonhoz juthatnak.

E széles körű ellenállás ellenére az ukrán parlament 2020 március 31-én törvényt fogadott el, amely legalizálta a termőföldek kereskedelmét, és feloldotta az országban a földügyletekre vonatkozó 19 éves moratóriumot. A moratórium megszüntetése része volt annak a politikai reformsorozatnak, amelyhez az IMF a 8 milliárd dolláros hitelcsomagot kötötte.

A mély gazdasági válsággal, a polgárháborúval és a gyorsan terjedő COVID-19 járvánnyal szembesülő Ukrajna a hitelcsomag nélkül a fizetésképtelenséggel nézhetett volna szembe.

A törvényjavaslat elfogadásának időzítése egybeesett a koronavírus-járvány miatt országszerte érvényben lévő kötelező kijárási tilalommal, ez pedig elfojtott minden további tiltakozást vagy tüntetést.

Az 552-IX. számú törvény – amely az ellenzék hatására a végleges változatban tett néhány engedményt – több lépcsőben hozta létre a földpiacot. 2021 júliusától kezdve a törvény lehetővé tette, hogy az egyes ukrán állampolgárok legfeljebb 100 hektár földterületet vásárolhassanak. A második szakasz 2024 januárjában kezdődött, és 10 000 hektárra emeli a vásárolható termőterületek méretét, valamint a magánszemélyek mellett jogi személyek számára is lehetővé tette az értékesítést.

Beindul az üzlet

A földpiac 2021 júliusa utáni megnyitásának első éve óta Ukrajnában

a termőföldek piacán összesen 111 307 tranzakció történt, összesen 262679 hektár földterület cserélt gazdát.

A külföldi magánszemélyek és vállalatok számára régóta fennálló tilalom, hogy földet vásároljanak Ukrajnában, továbbra is fennmarad, ám továbbra is lehetőségük van földet bérelni. A törvény végleges változatában szereplő néhány engedmény azonban nem elegendő a földtulajdon további kereskedelmének megakadályozására. Például a külföldi vagy ismeretlen tulajdonosok földvásárlásának tilalma nyomon követést és végrehajtást igényelne, ami a jelenlegi globális gazdasági rendszerben, ahol a vállalatok és leányvállalatok folyamatosan cserélnek gazdát, és átláthatóság nélkül finanszíroznak és birtokolnak, nagy valószínűséggel nem valósul meg.

Emellett

az ukrán agrárvállalkozások nagyon magas eladósodottsága megkérdőjelezi a tilalom hatékonyságát.

Mivel ezen agrárvállalkozások hitelezőinek nagy része nyugati bank és nemzetközi pénzügyi intézmény, fizetésképtelenség esetén földjeiket és vagyonukat valószínűleg ezek a hitelezők vennék át, ami jogi és gyakorlati kérdéseket vet fel, hiszen a földtörvény megakadályozza, hogy külföldi szervezetek földet szerezzenek Ukrajnában.

Cikksorozatunk következő részében bemutatjuk, milyen érdekeltségak, külföldi cégek, bankok és tőkealapok kezébe került az ukrán termőföldek egy igan nagy része.

Jelen cikkünk fő forrása a The Oakland Institue nevű amerikai agytröszt 2023 végén megjelent War and Theft: the takeover Ukraine's agricultural lands (Háború és lopás: Ukrajna mezőgazdasági területeinek elfoglalása) című jelentése. A magyar nyelvre átültetett szövegek fordítását nem az Oakland Institute készítette, és nem tekinthető az Oakland Institute hivatalos fordításának. Az Oakland Institute nem vállal felelősséget a fordítás tartalmáért vagy hibáiért.

Nyitókép: Szergej Ilnyickij