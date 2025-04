Tévhitek nehezítik a járvány megfékezését, pedig a vírus mindenkire óriási veszélyt jelent

Nagy István és Nemes Imre, a Nébih elnöke a háttérbeszélgetésen ismertette a legújabb fejleményeket is. Jelenleg nincs olyan állattartó telep, ahol azonosították a vírust, de még nem tették meg a szükséges intézkedéseket a szakemberek. Korai ugyanakkor most még a járvány megfékezéséről beszélni, mivel a szarvasmarhákat, a sertéseket és más párosujjú patás állatokat megbetegítő vírus lappangási ideje 2-3 hét. Ez azt jelenti, hogy a következő hetek sorsdöntőnek bizonyulnak.

A ragadós száj- és körömfájás vírus az embert is megfertőzheti, a fertőzöttek pedig tovább tudják adni a kórokozót az állatoknak. Az emberre egyébként nem veszélyes a vírus, de a terjedés szempontjából rizikót jelent az emberi érintettség is.

A miniszter azt is világossá tette, valótlanok azok az állítások, hogy az egészséges állatokat is leölik. Attól, hogy a tünetek nem jelentkeznek a fertőzött állatokon, a vírus a szervezetükben van és veszélyt jelentenek és előbb utóbb a tünetek is megjelennek. A tünetmentes hordozók elpusztítása a vírus megfékezésében kulcsfontosságú. Nagy István azt is világossá tette, hogy sem a fertőzött állatok elkülönítése, sem a vakcinázás nem fékezi meg a járványt. Az oltás csak akkor lenne hatásos, ha az egész világon vakcináznák az állatokat.

Biztonságosak a hazai húsfélék

A járvány óriási, több tízmilliárd forintos kárt okozott eddig, ha pedig nem sikerül megállítani a terjedést, annak beláthatatlan következményei lesznek, beleértve az élelmiszerek árának emelkedését és a nemzetközi kereskedelmi korlátozásokat. A vakcinázás például a nemzetközi kereskedelmet lehetetlenítené el, mivel vakcinázott állati termékek nem hozhatók forgalomba. A miniszter ugyanakkor kiemelte,

a Magyarországon előállított húsfélék fogyasztása biztonságos, a hazai termékek előnyben részesítése nagyban hozzájárul a károk mérsékléséhez.

A tárcavezető kitért arra is, hogy az állattartóknak fokozott szerepük van a vírus megfékezésében. Felidézte: Magyarországon ötven éve nem volt ennyire súlyos, haszonállatokra veszélyes járványhullám, ezért az gazdálkodók ébersége meggyengült. Nagy István azt is világossá tette,

elengedhetetlen a járvány megfékezéséhez, hogy a lakosság megértse, valódi veszélyhelyzet van Magyarországon. A vírus magyarországi megjelenésének pontos eredete még nem tisztázott, de felmerül, hogy a levéli állattartó telepen egy szlovák állatorvos illegális tevékenységet folytatott.

Az agrárminiszter emellett arra is kitért, hogy azokra a gazdálkodókra, akiknek az állatait meg kellett ölni, óriási lelki és gazdasági teher nehezedik, miközben a nemzetközi értékesítés szűkülése az összes szarvasmarha- és sertéstartónak komoly bevételkiesést jelent. Az Agrárminisztérium már májustól kiírja azokat a pályázatokat, amelyekből komoly járványvédelmi fejlesztéseket lehet végrehajtani, de a járványvédelmi technikusok képzését is újraindítják.

Nem csak a ragadós száj- és körömfájás járvány veszélyezteti a hazai állatállományt.

Újra terjed az afrikai sertéspestis, de a már embereket is megfertőző madárinfluenza vírus is óriási pusztítást okoz, jelenleg a tengerentúlon. Amerikában soha nem tapasztalt mértékben drágult a tojás, a világ több pontján súlyos hiánnyal kell szembenézniük a fogyasztóknak – tette hozzá Nagy István.