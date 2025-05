A szóban forgó személy saját bevallása szerint már a tizedik sörénél tartott a tűző napon, mert olyan rosszul megy a sora az Orbán miatt, hogy a komolyabb árak mellett ezt is megteheti. Elmondása szerint amúgy fideszes volt, de most nem tudja, micsoda, de azt is elmondta, hogy neki is van gyereke, akinek egyébként jó az élete, viszont szerinte a háború nem érint minket, európaiakat, ezért felesleges erről beszélni.

A problémája persze az volt, hogy én komolyan gondolom-e, amit mondok. Hogy mit mondok, azt nem tudta pontosítani. A lényeg a felkérdezés volt, a provokáció.

És ami a legmegdöbbentőbb, azt követelte, hogy hadd menjen a másfél éves gyerek haza nélkülem, mert ő most válaszokat követel, és ne merészeljek elmenekülni. Konkrét kérdés persze továbbra sem volt. A gyerek közben már sírt, melege volt, de ez a szektást nem érdekelte. Mert bebaszva, büdösen neki kötekedni támadt kedve egy családi rendezvényen, és semmi nem állhatott az útjába. A szégyen sem.”

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP