Nehéz napok várnak a magyarokra: arra is fel kell készülnünk, amire álmunkban sem gondoltunk volna

2026. február 11. 15:40

Lesz itt eső, szél, de még havazás is.

2026. február 11. 15:40
null

Az előttünk álló napokban igazi tavasziasan szeszélyes időjárásra készülhetünk: sok lesz a felhő, több alkalommal eső is érkezik, gyakran megerősödik a szél, a hétvégén pedig akár havas eső is előfordulhat. Az Időkép friss előrejelzése szerint változékony, időnként csapadékos idő vár ránk.

Erősen felhős, időnként borult időjárásra számíthatunk szerdán. A nap csak rövid időszakokra bukkanhat elő, és helyenként kisebb eső is előfordulhat. Többfelé élénk, erős lesz a déli, délnyugati szél, a délutáni órákban pedig 11 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Csütörtökön is sok felhő lesz felettünk, de átmeneti napos időszakok is kialakulhatnak.

Több tájegységen esőre, záporokra kell készülni, miközben sokfelé élénk marad a délies szél, nyugaton és északnyugaton erős lökések is előfordulhatnak. A hajnal és a reggel több helyen párás, ködös lesz. A minimumok 0 és 6 fok között alakulnak, napközben pedig 8 és 16 fok közé melegszik a levegő, északon és északkeleten maradhat hűvösebb az idő.

Pénteken már többfelé kisüt a nap, bár keleten és északkeleten tartósabban borongós maradhat az ég.

Csak elszórtan alakulhat ki kisebb eső vagy futó zápor. Egy hidegfront hatására a szél nyugatira, északnyugatira fordul és meglehetősen fel is élénkül. A reggel több helyen párás, ködös lehet, a hőmérséklet hajnalban 0 és 6 fok közé csökken, délután viszont 9–16 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szombaton nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, és többfelé beborul az ég, bár kezdetben keleten és északkeleten még kisüthet a nap. A délután második felében és este nyugat felől egyre többfelé ered el az eső a Dunántúlon és a középső országrészben, késő este pedig helyenként havas eső, havazás is válthatja a csapadékot. A keleti, délkeleti szél többfelé élénk lesz, nyugaton inkább északias irányból fújhat. A hajnali órákban -3 és +3 fok közötti minimumokra lehet számítani, délután pedig 7–15 fokig melegedhet a levegő.

A hét második felében tehát marad a változékony, szeles idő, a hétvégére pedig a téliesebb fordulat sem kizárt.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

