Nehéz napok várnak a magyarokra: arra is fel kell készülnünk, amire álmunkban sem gondoltunk volna

Az előttünk álló napokban igazi tavasziasan szeszélyes időjárásra készülhetünk: sok lesz a felhő, több alkalommal eső is érkezik, gyakran megerősödik a szél, a hétvégén pedig akár havas eső is előfordulhat. Az Időkép friss előrejelzése szerint változékony, időnként csapadékos idő vár ránk.

Erősen felhős, időnként borult időjárásra számíthatunk szerdán. A nap csak rövid időszakokra bukkanhat elő, és helyenként kisebb eső is előfordulhat. Többfelé élénk, erős lesz a déli, délnyugati szél, a délutáni órákban pedig 11 fok körül alakulhat a hőmérséklet.