Döntöttek a japánok: más felel a magyar Suzukikért

A leköszönő vezető jelentős eredménynek tekinti, hogy a Magyar Suzuki megőrizte a stabilitását a nehéz körülmények közepette. Maszato Atszumi 5 éve vette át a társaság irányítását, az autóipar azóta átalakult, a cég azonban változatlanul meghatározó gazdasági szereplő Magyarországon, esztergomi üzemük a vállalatcsoporton belül is fontos szerepet tölt be. A vezérigazgató úgy látja, hogy az elmúlt évek fejlesztései, a gyárkorszerűsítés és a hatékonyságnövelés erősítették a cég versenyképességét, növelték a jelentőségét – tették hozzá.

A Magyar Suzuki a közlemény szerint a világ több mint 100 országába exportál.