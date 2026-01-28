Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
von der leyen suzuki autó indiai

Hidegzuhany: Von der Leyen aláírta a megállapodást, komoly veszélybe kerülhet a magyar autógyártás

2026. január 28. 17:06

Az indiai–európai szabadkereskedelmi megállapodás túlmutat az indiai pénzpiacokon.

2026. január 28. 17:06
null

Alig száradt meg a tinta Ursula von der Leyen aláírásán az indiai–európai szabadkereskedelmi megállapodáson, máris megérkezett az első intő jel az egyezmény lehetséges következményeiről – köztük egy olyan kockázatról, amely Magyarországot is érzékenyen érintheti.

Az Európai Bizottság elnöke kedden Újdelhiben szignózta az új megállapodást, ám távozását követően olyan fejlemény történt, amely túlmutat az indiai pénzpiacokon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A Világgazdaság beszámolói szerint az Indiai Nemzeti Tőzsdén ugyanis jelentőset esett a Maruti Suzuki részvényeinek árfolyama.

A Maruti Suzuki autógyártó a Suzuki-csoport zászlóshajója, amelynek magyar leányvállalata Esztergomban működik. A Magyar Suzuki nemcsak az ország legrégebbi nagy autógyára, hanem az egyik legfontosabb exportőr is: minden kilencedik Magyarországon eladott új autó itt készül, és a termelés jelentős része európai piacokra kerül.

Ezt is ajánljuk a témában

A megállapodás szerint India évente 250 ezer európai autó számára csökkentené vámjait, miközben az Európai Unió 625 ezer indiai gyártású jármű előtt nyitná meg kedvezményes feltételekkel a piacát. Ezen döntések következményeként nőhet az olcsó indiai autók jelenléte Európában.

Ez pedig közvetlenül érintheti a Magyar Suzukit is.

A Suzuki-csoport Indiában jóval alacsonyabb költségen állít elő járműveket, és ha ezek vámkedvezménnyel jelenhetnek meg az uniós piacon, elképzelhető, hogy bizonyos modellek esetében gazdaságosabbá válik az import, mint az európai – köztük a magyarországi – gyártás fenntartása.

Von der Leyen megállapodásának köszönhetően tehát az európai autóipar egyszerre néz szembe a kínai és az indiai verseny erősödésével. Nem véletlen, hogy az uniós vezetők az egyezmény aláírásakor kerülték az autóipar említését – ahogy tették azt korábban a Mercosur-megállapodás kapcsán is.

Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. január 28. 18:00
Leyen sorozatban köti az európai termelést tönkretévő szerződéseket. Ez csak a tönkretett termelők vagyonára hajtó befektetők szempontjából értelmezhető. Viszont akkor mi a kiskutya fülének tűrik meg az európai országok Leyen működését? ("A mindenki hülye itten?" mintájára: "Hát mindenki korrupt itten?")
Válasz erre
5
0
optimista-2
2026. január 28. 17:57
Micsoda aránytévesztés: India 1,2 milliárd fő, 250 ezer autó mehet oda, Európa 500 millió fő és jöhet 625 ezer autó. Bravo ! Szarva közt a tőgyét megint eltalálta Von der Leyen
Válasz erre
6
0
auditorium
2026. január 28. 17:37
AAAAAAAA A legújabb hirek szerint ( FORRÁS 17:35 h - RaiNews 24 - ) a frankfurt/M Deutsche Bundesbankban pénzmosás folyik (Abramovics és társai pénzével ) a DB - nem kommentálja, a vizsgálat folyik.
Válasz erre
2
0
auditorium
2026. január 28. 17:25
Ha az EU-tagországok és India közötti kereskedelmi megállapodás a kölcsönös vámokat csökkenti, akkor a magyar autógyártás sem kerülhet veszélybe (?) Tehát, nem csak német-indiai viszonylatban. A német sajtóban olvastam, hogy az elektro- VW autókat a németek háromezer euróval dotálják, ha családos a vevő, akkor még ennél is több az állami hozzájárulás. Hasonlóan teszik a kinaiak is, hogy jobban vegyék az elektroautókat.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!