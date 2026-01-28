Hidegzuhany: Von der Leyen aláírta a megállapodást, komoly veszélybe kerülhet a magyar autógyártás

Csúnyán benézte: Von der Leyen diadalmas bejelentést tett – aztán kiderült az igazság
Az Európai Unió Indiával kötött szabadkereskedelmi megállapodása több ponton is csúnyán visszaüthet.
Az indiai–európai szabadkereskedelmi megállapodás túlmutat az indiai pénzpiacokon.
Alig száradt meg a tinta Ursula von der Leyen aláírásán az indiai–európai szabadkereskedelmi megállapodáson, máris megérkezett az első intő jel az egyezmény lehetséges következményeiről – köztük egy olyan kockázatról, amely Magyarországot is érzékenyen érintheti.
Az Európai Bizottság elnöke kedden Újdelhiben szignózta az új megállapodást, ám távozását követően olyan fejlemény történt, amely túlmutat az indiai pénzpiacokon.
A Világgazdaság beszámolói szerint az Indiai Nemzeti Tőzsdén ugyanis jelentőset esett a Maruti Suzuki részvényeinek árfolyama.
A Maruti Suzuki autógyártó a Suzuki-csoport zászlóshajója, amelynek magyar leányvállalata Esztergomban működik. A Magyar Suzuki nemcsak az ország legrégebbi nagy autógyára, hanem az egyik legfontosabb exportőr is: minden kilencedik Magyarországon eladott új autó itt készül, és a termelés jelentős része európai piacokra kerül.
A megállapodás szerint India évente 250 ezer európai autó számára csökkentené vámjait, miközben az Európai Unió 625 ezer indiai gyártású jármű előtt nyitná meg kedvezményes feltételekkel a piacát. Ezen döntések következményeként nőhet az olcsó indiai autók jelenléte Európában.
Ez pedig közvetlenül érintheti a Magyar Suzukit is.
A Suzuki-csoport Indiában jóval alacsonyabb költségen állít elő járműveket, és ha ezek vámkedvezménnyel jelenhetnek meg az uniós piacon, elképzelhető, hogy bizonyos modellek esetében gazdaságosabbá válik az import, mint az európai – köztük a magyarországi – gyártás fenntartása.
Von der Leyen megállapodásának köszönhetően tehát az európai autóipar egyszerre néz szembe a kínai és az indiai verseny erősödésével. Nem véletlen, hogy az uniós vezetők az egyezmény aláírásakor kerülték az autóipar említését – ahogy tették azt korábban a Mercosur-megállapodás kapcsán is.
