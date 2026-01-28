Hidegzuhany: Von der Leyen aláírta a megállapodást, komoly veszélybe kerülhet a magyar autógyártás

A megállapodás szerint India évente 250 ezer európai autó számára csökkentené vámjait, miközben az Európai Unió 625 ezer indiai gyártású jármű előtt nyitná meg kedvezményes feltételekkel a piacát. Ezen döntések következményeként nőhet az olcsó indiai autók jelenléte Európában.

Ez pedig közvetlenül érintheti a Magyar Suzukit is.

A Suzuki-csoport Indiában jóval alacsonyabb költségen állít elő járműveket, és ha ezek vámkedvezménnyel jelenhetnek meg az uniós piacon, elképzelhető, hogy bizonyos modellek esetében gazdaságosabbá válik az import, mint az európai – köztük a magyarországi – gyártás fenntartása.

Von der Leyen megállapodásának köszönhetően tehát az európai autóipar egyszerre néz szembe a kínai és az indiai verseny erősödésével. Nem véletlen, hogy az uniós vezetők az egyezmény aláírásakor kerülték az autóipar említését – ahogy tették azt korábban a Mercosur-megállapodás kapcsán is.