Lebuktak: kapkodva kellett új programot írnia a Tiszának, miután kiszivárgott az eredeti

2026. február 11. 14:49

Tanács Zoltán kapta a feladatot, hogy jól hangzó, tetszetős ígéretekkel tűzdelje tele a dokumentumot.

2026. február 11. 14:49
Valódi a Tisza Párt ősszel kiszivárgott programcsomagja, legalábbis több elemmel is találkozott korábban a belső levelezésben Csercsa Balázs, az ellenzéki szervezet korábbi egyházügyi szakpolitikusa.

A Mandiner Reakció című műsorában elmondta: több Tiszához köthető szakértő és maga Magyar Péter is beszélt arról tavaly az augusztus 20-i beszédében, hogy létezik egy 2026 és 2030 közötti program.

Mint ismert: ez a 600 oldal szivárgott ki utána az Indexre és ezt elemezte ki lapunk is több cikkben. Miután a dokumentum első néhány oldala augusztusban már nyilvánosságra került, a Tisza vezetői egyrészt mély hallgatásba burkolóztak a nyilvánosság előtt, majd sietve egy újat tákoltak. Csercsa Balázs elárulta: 

csak azután kapta azt a feladatot szeptemberben Tanács Zoltán, hogy hozzon létre, egy kampányprogramot, amiben jól hangzó, tetszetős ígéretek vannak, amivel meg lehet nyerni a választást. Utána pedig azt tesz a Tisza, amit akar.

Az egykori tiszás belső ember utalt arra, hogy egymás között már korábban beszéltek arról, hogy a 600 oldalas dokumentum részletei nem jó, ha kiderülnek, egymás között viszont megvitatták a részleteket. Közszájon forgott a Tiszán belül a progresszív, többkulcsos adó és a vagyonadó is, maga Csercsa pedig látott is dokumentumokat ezen tervekről. 

Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is ezért fogalmazott úgy Etyeken, hogy ha elárulnák, mi van benne, akkor megbuknának. Csercsa szerint azt hihette Tarr, hogy sajátjai előtt nyilvánul meg. Érdekes módon aztán teljesen eltűnt ez a program a Tisza megnyilvánulásaiból. Ahogyan maga Tarr Zoltán is gyakorlatilag teljesen háttérbe szorult az elmúlt fél évben. 

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

totumfaktum-2
2026. február 11. 16:57
Miután Tarr kijelentette hogy a Néppárt álláspontját magukévá teszik, a konvergenciaprogramnak szánt 600 oldalas dokumentum tartalma hitelesnek látszik. Ugyanis azt tartalmazza, amit a Bizottság következetesen elvárásként fogalmaz meg Magyarország számára. A Tisza pedig hitet tett több alkalommal is amellett, hogy a brüsszeli álláspontot követnék. Ezt erősítette meg Magyar Pétertől Tarr Zoltánon át Orbán Anitáig mindenki. Ők ezeket az intézkedéseket akarják bemutatni az ország konvergenciaprogramjaként, amit brüsszeli elfogadás esetén végre is kellene hajtani, tehát kormányprogrammá válna. Ez a dolgok rendes menete. A tisza szigetek előadásainak hallgatóságát pedig éppen ezekkel az intézkedésekkel szemben érzékenyítik szakértőik, akik Magyar Péter kijelentése alapján: "Nyilván hogy ha megszólal valamelyik szakértőnk legyen agrárszakértő, fellépnek a rendezvényeinken, azok természetesen a Tisza párt álláspontját képviselik. ... Irányadónak tekinthető, igen"
totumfaktum-2
2026. február 11. 16:50
szantofer Az ügy másodfokon folytatódik, a jogvita tart. Nincs kimondva tehát semmi sem. Egyébként mindent igazolnak benne a korábbi tiszás kijelentések. Ezt bebuktátok, édes fiam. Nagyon.
boncida8
2026. február 11. 16:49
Kérdések: Hol van a Tisza Párt szervezeti és működési szabályzata? A Tiszának miért nincsenek hivatalos kongresszuson átlátható módon és törvényesen megválasztott vezetői és tisztségviselői? Kik a Tisza Párt tagjai? - mind a 26 tagjának neve Miért nincs lehetőség a pártba való belépésre. (Megjegyzés: A Tisza Szigetek nem képezik részét a Tisza Pártnak, mivel azok önszerveződő civil szervezetek.) Hová költötte el a Rendszerváltó kártya program révén beszedett támogatásokat? Közölje pontosan, mire fordította ezeket az összegeket. Kérem, hogy részletesen és nyilvánosan számoljon be ezekről! Amíg a Tiszánál nincs tagfelvételi lehetősége, nincsenek testületei, a tagoknak nincsenek jogaik, nincs gyűlése, kongresszusa, nincsenek önálló jogkörrel rendelkező tisztségviselői, nem biztosítja a politikai életben való részvétel átlátható és jogszerű feltételeit. Ezért jelen állapotában a Tisza Párt nem tekinthető másnak, mint személyes haszonszerzés céljából létrehozott fedőszervezetnek.
robertdenyiro
2026. február 11. 16:18
>>>> dundi-fan3 2026. február 11. 15:50 Teljes mértékben hihető Csercsa Balázs elbeszélés, hiszen ki lenne jobb forrás, mint egy sértődötten kifordult ember. <<<< Kinemszarjale, hogy hihető vagy nem. Azonban rendkívül szórakoztató, hogy ti jó hangosan sivalkodtok és hisztikéztek tőle. A libkány picsogás pedig a legszebb zene füleinknek. Küldök neked zsepit.
