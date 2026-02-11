Lebuktak: kapkodva kellett új programot írnia a Tiszának, miután kiszivárgott az eredeti

Mint ismert: ez a 600 oldal szivárgott ki utána az Indexre és ezt elemezte ki lapunk is több cikkben. Miután a dokumentum első néhány oldala augusztusban már nyilvánosságra került, a Tisza vezetői egyrészt mély hallgatásba burkolóztak a nyilvánosság előtt, majd sietve egy újat tákoltak. Csercsa Balázs elárulta:

csak azután kapta azt a feladatot szeptemberben Tanács Zoltán, hogy hozzon létre, egy kampányprogramot, amiben jól hangzó, tetszetős ígéretek vannak, amivel meg lehet nyerni a választást. Utána pedig azt tesz a Tisza, amit akar.

Az egykori tiszás belső ember utalt arra, hogy egymás között már korábban beszéltek arról, hogy a 600 oldalas dokumentum részletei nem jó, ha kiderülnek, egymás között viszont megvitatták a részleteket. Közszájon forgott a Tiszán belül a progresszív, többkulcsos adó és a vagyonadó is, maga Csercsa pedig látott is dokumentumokat ezen tervekről.

Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is ezért fogalmazott úgy Etyeken, hogy ha elárulnák, mi van benne, akkor megbuknának. Csercsa szerint azt hihette Tarr, hogy sajátjai előtt nyilvánul meg. Érdekes módon aztán teljesen eltűnt ez a program a Tisza megnyilvánulásaiból. Ahogyan maga Tarr Zoltán is gyakorlatilag teljesen háttérbe szorult az elmúlt fél évben.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP