Hírek
Vélemények
Hetilap
mark rutte nato egyesült államok donald trump európa

A NATO-főtitkár fogta magát, és bemondta a nagyot Davosban: Trump miatt „vált felnőtté” Európa

2026. január 21. 14:32

„Örülhetünk Donald Trumpnak” – jelentette ki Mark Rutte.

2026. január 21. 14:32
null

A NATO-főtitkár szerint Donald Trump amerikai elnöknek köszönhető, hogy Európa kénytelenné vált jobban gondoskodni a saját védelméről.

„Örülhetünk Donald Trumpnak”, mert nélküle Európa nem kényszerült volna arra, hogy több kötelezettséget vállaljon a védelem terén, és a NATO nem hozott volna meg bizonyos döntéseket – jelentette ki Mark Rutte a davosi világgazdasági fórum egyik pódiumbeszélgetésén szerdán.

Meghatározónak nevezte, hogy az észak-atlanti szövetség tavaly júniusban elhatározta, hogy a tagállamok anyagi hozzájárulását a védelmi kiadásokhoz a GDP 3,5 százalékára növelik, a nem katonai beruházásokra pedig további 1,5 százalékra.

„Meggyőződésem, hogy Donald Trump nélkül nem hoztuk volna meg ezeket a döntéseket, amelyek különösen a NATO európai és kanadai része számára meghatározó jelentőségűek abból a szempontból, hogy a hidegháború utáni időszakban valóban felnőtté váljon” – mondta.

Mark Rutte kifejtette: csak „megfontolt diplomáciával” lehet kezelni azt a helyzetet, amely a Grönlanddal kapcsolatos amerikai fenyegetőzések nyomán kialakult. Biztosított afelől, hogy „a kulisszák mögött” keresik a megoldást az ügyben, de nyilvánosan nem akarta kommentálni a Grönland hovatartozása körül kialakult viszályt.

Elmondta: „Trump elnöknek és más vezetőknek igazuk van abban, hogy többet kell tennünk, és meg kell védenünk az Északi-sarkvidéket az orosz és a kínai befolyástól”, és hozzátette, hogy „dolgoznak azon, hogy közösen biztosítsák a térség védelmét”.

Elhárította azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a Grönland körüli jelenlegi válság a 76 éves katonai szövetség összeomlásához vezethet.

„A NATO létfontosságú nemcsak Európa, hanem az Egyesült Államok védelme számára is” – jelentette ki.

Figyelmeztetett arra, hogy a Grönland kérdésében folytatott vita miatt nem szabad szem elől téveszteni azt a valódi biztonsági kihívást, amelyet Oroszország jelent Ukrajnában.

Az ukrán fegyveres erőknek „ma, holnap és az azt követő napokon is szüksége van a segítségünkre”, olyan légvédelmi rendszerekre és amerikai katonai felszerelésekre, amelyek 

Európában nem biztos, hogy elérhetőek lesznek, ha a Grönland-vita elfajul”.

Rutte szerint „a fókuszt elsősorban Ukrajnán kell tartani, és csak azt követően lehet más ügyekről, például Grönlandról beszélni”.

(MTI) 

Nyitókép: Harun Ozalp / ANADOLU / Anadolu via AFP

