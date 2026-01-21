A NATO-főtitkár fogta magát, és bemondta a nagyot Davosban: Trump miatt „vált felnőtté” Európa

A NATO-főtitkár szerint Donald Trump amerikai elnöknek köszönhető, hogy Európa kénytelenné vált jobban gondoskodni a saját védelméről.

„Örülhetünk Donald Trumpnak”, mert nélküle Európa nem kényszerült volna arra, hogy több kötelezettséget vállaljon a védelem terén, és a NATO nem hozott volna meg bizonyos döntéseket – jelentette ki Mark Rutte a davosi világgazdasági fórum egyik pódiumbeszélgetésén szerdán.