Trump egyértelmű üzenetet küldött Davosból: mindenképp kell neki Grönland

Trump szerint ez volt a terv, amit a Biden-adminisztráció és sok nyugat-európai ország „ostoba módon követett, és emiatt fordítottak hátat mindennek, ami gazdaggá, erőssé és hatalmassá teszi a nemzeteket”.

Az eredmény az elnök szerint gazdasági hanyatlás és a világtörténelem legnagyobb migrációs áradata lett. A nyugat-európai vezetők többsége nem érti, hogy mi történik körülötte, amelyik igen, az pedig nem tesz ellene semmit. Trump a szakértőknek is üzent, akiknek nem lett igaza abban, hogy az ő politikája globális gazdasági válságot és elszabaduló inflációt idéz majd elő. Ennek szerinte épp az ellenkezője történt.

Mint fogalmazott a gazdaságtalan szélerőműveket felszámolják és nem építenek újakat, a bürokratákat nem még több hatalomhoz juttatják, hanem kirúgják az állami szektorból, illetve csökkentik az adókat, és szigorú vámpolitikát vezettek be, ami helyrehozza a korábban okozott gazdasági károkat.

Az elnök azzal is büszkélkedett, hogy az amerikai nehézipar magára talált az elmúlt évben, a hazai termelés pedig a sokszorosával nőtt az elmúlt évben, amit nemrég még sokan nem tartottak lehetségesnek.

Azt is kihangsúlyozta, hogy az amerikai külkereskedelem 40 százalékát kitevő arányban kötöttek kereskedelmi szerződéseket világszerte, különböző államokkal és cégekkel, különösen az olaj- és gázkereskedelem terén.