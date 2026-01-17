Itt a bejelentés Zelenszkijtől: nagy tervei vannak a következő napokra, csapatot küld az Egyesült Államokba

Ukrán delegáció tart az Egyesült Államokba, hogy a biztonsági garanciákról és a háború utáni újjáépítési megállapodáscsomagról tárgyaljon – adta hírül a Reuters Volodimir Zelenszkij pénteki bejelentése alapján. Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy a dokumentumokat akár már a jövő héten Svájcban, a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF) alá is írhatják az erről szóló szerződést.

Zelenszkij Kijevben, Petr Pavel cseh elnökkel közös sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az ukrán fél „elvégezte a maga részét” a két kulcsdokumentum előkészítésében: