Itt a bejelentés Zelenszkijtől: nagy tervei vannak a következő napokra, csapatot küld az Egyesült Államokba

Nincs ennyi pénzünk. Pont – Tetszik érteni, kedves EU?
Nem a pénzbőség ideje jön most Európában. Ami van, arra költsük, amire való. Kohán Mátyás írása.
Az ukrán elnök közölte, hogy részéről megtette, amit kellett.
Ukrán delegáció tart az Egyesült Államokba, hogy a biztonsági garanciákról és a háború utáni újjáépítési megállapodáscsomagról tárgyaljon – adta hírül a Reuters Volodimir Zelenszkij pénteki bejelentése alapján. Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy a dokumentumokat akár már a jövő héten Svájcban, a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF) alá is írhatják az erről szóló szerződést.
Zelenszkij Kijevben, Petr Pavel cseh elnökkel közös sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az ukrán fél „elvégezte a maga részét” a két kulcsdokumentum előkészítésében:
A Reuters emlékeztetett, hogy
ukrán tisztviselők korábban 800 milliárd dollárra becsülték az újjáépítés költségeit.
Ukrajna washingtoni nagykövete, Olha Stefanisina szerint pénteken Miamiban folytatnak kétoldalú egyeztetéseket a megállapodásokról, amelyek célja „a szövegek finomítása” az amerikai partnerekkel. A delegációban Zelenszkij közlése szerint több magas rangú szereplő is helyet kap, köztük
Kijev a Reuters szerint arra is választ vár Washingtonban, hogy Oroszország miként áll az amerikai támogatással futó diplomáciai békepróbálkozásokhoz. Zelenszkij úgy fogalmazott:
Jól dolgoztunk az amerikai oldallal”, de „néhány kérdésben nem vagyunk ugyanazon az állásponton”.
A békekeretről szóló vita mindeközben éleződik. Trump a hét elején arról beszélt a hírügynökségnek, hogy találkozhat Zelenszkijjel Davosban, és korábban azt is állította: Moszkva készen áll a megállapodásra, ugyanakkor szerinte az ukrán elnök egyértelműen a béke akadálya. Zelenszkij ezzel szemben pénteken azt mondta: Oroszország húzza az időt, és az ukrán energia-infrastruktúra elleni friss csapások szerinte azt mutatják, Moszkva
nem megállapodásokban érdekelt, hanem Ukrajna további pusztításában”.
Zelenszkij egyúttal további légvédelmi lőszert sürgetett az energiahálózat védelmére, és arról is beszélt: amíg egy új segélycsomag meg nem érkezett péntek reggel, több légvédelmi rendszer rakéták nélkül maradt.
***
Fotó: ALEX MITA / AFP