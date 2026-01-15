Ft
Petíciót indítunk a 800 milliárdos követelés ellen

2026. január 15. 09:02

Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

2026. január 15. 09:02
null
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
„Miből akarják fizetni? – Többek között a magyarok pénzéből.

Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani.

A jelenlegi kormány nem hagyja, hogy a magyar családok, fiatalok és nyugdíjasok fizessék ki mások háborúját. 

Petíciót indítunk a 800 milliárdos követelés ellen! Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

Persze egy Tisza féle bábkormány úgy táncol, ahogy Brüsszel fütyül, ezért sem mindegy, milyen kormánya lesz áprilisban Magyarországnak.

A biztos választás: csak a Fidesz-KDNP!”

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Picnic Niki
2026. január 15. 11:34 Szerkesztve
A MNB alapítványából eltűnt pénzt visszaszaraznénk -még nyomozás sem folyik, mert nem hallgattak ki senkit, de nem tudom, kit védenek ennyire, Matolcsyt vagy a fiát-, akkor ennek a 800 milliárdnak a 3/4-re már meglenne. És ha a feslegesen megvett, raktárakban porosodó, semmire sem jó lélegeztetőgépeket, vmi palimadárnak el lehetne adni, akkor még bőven is maradna belőle.
google-2
2026. január 15. 10:40
Egy fityinget sem háborúra!
StresszTeszt
2026. január 15. 10:40
Tök jó, csak nincs semmilyen "800 milliárd dollár követelés" Ukrajna 10 éves újjáépítése terve 800 milliárd dollár, ami az USA-Ukrajna megállapodás része, ezért is van dollárban. Ezt Trump barátotok üzlete az EU-nak ehhez semmi köze
glamour-2
2026. január 15. 10:40
Kamu petició ugyanis Az Európai Unió fegyverkezési fordulata most először válik kézzelfoghatóvá: heteken belül megindulhatnak a több tízmilliárd eurós hitelkifizetések a tagállamoknak. A 150 milliárd eurós SAFE-program egyszerre erősítené az európai védelmi ipart és csökkentené a kontinens amerikai biztonsági függését, miközben Ukrajna támogatása is beépül a konstrukcióba. Magyarország is jelentős forrásra pályázik, így a döntések nemcsak geopolitikai, hanem költségvetési és adósságfinanszírozási szempontból is érdemi tétet kapnak.Magyarország 17,3 milliárd eurónyi forrást igényelt a SAFE-eszközből, bár az Európai Bizottság terve szerint csak 16,2 milliárd eurónyi forrásra lenne jogosult. A magyar védelmi terveket egyelőre még értékelik Brüsszelben.Tehát felveszünk 17,3 milliárd euró hitelt melynek kétharmadát "közös " projektekre kötelező elkőlteni de a kamatait 100% mi fizetjük ,nőveljük az államadóságot ,miközben Ukrajna támogatása is beépül a konstrukcióba .
