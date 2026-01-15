Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
„Ha nem sikerül a Magyar Péter projekt, akkor legalább az Orbán-ellenességre” akarják fölhasználni ezt a választást – hangzott el a Mestertervben.
Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
„Miből akarják fizetni? – Többek között a magyarok pénzéből.
Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani.
A jelenlegi kormány nem hagyja, hogy a magyar családok, fiatalok és nyugdíjasok fizessék ki mások háborúját.
Petíciót indítunk a 800 milliárdos követelés ellen! Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
Persze egy Tisza féle bábkormány úgy táncol, ahogy Brüsszel fütyül, ezért sem mindegy, milyen kormánya lesz áprilisban Magyarországnak.
A biztos választás: csak a Fidesz-KDNP!”
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP