Trump Grönlandról: Majd meglátjátok, milyen messzire képes vagyok elmenni érte!

Donald Trump váratlanul jelent meg a Fehér Ház sajtótájékoztatóján, közvetlenül a davosi útja előtt. A kérdésre, hogy meddig hajlandó elmenni Grönland ügyében, Trump csak sejtelmes választ adott, miközben azt ígérte, hogy a NATO-szövetségesek is nagyon boldogok lesznek.

Donald Trump a Fehér Ház sajtótermében újságírók előtt beszélt Grönlandról, még azelőtt, hogy elindult volna a davosi Világgazdasági Fórumra. Amikor arról kérdezték, milyen messzire hajlandó elmenni a sziget megszerzése érdekében, Trump mindössze ennyit mondott: „majd meglátjátok” – számolt be róla az Euronews.

Trump Grönland ügyében titokzatos, de magabiztos.
Trump Grönland kapcsán titokzatos, de magabiztos Forrás: Saul LOEB / AFP

Az amerikai elnök ugyanakkor magabiztosan beszélt a szövetségesek reakciójáról is. Úgy fogalmazott, szerinte lesz olyan megoldás, amely mindenkinek megfelel majd.

Trump és a NATO boldogsága Grönland kapcsán

Trump a NATO-val kapcsolatos várakozásait sem részletezte, de optimista hangot ütött meg. 

Azt hiszem, ki fogunk dolgozni valamit, amivel a NATO nagyon boldog lesz, és amivel mi is nagyon boldogok leszünk

– mondta az elnök, konkrétumok említése nélkül. Azt is hozzátette, hogy Davosban több megbeszélést is terveznek a témában. 

Sok találkozót ütemeztünk be Grönlandról, és úgy gondolom, hogy a dolgok elég jól fognak alakulni

– fogalmazott Trump az újságíróknak. Mindez annak ellenére hangzott el, hogy az elmúlt napokban több európai vezető is határozottan kiállt a dán fennhatóság alatt álló terület védelme mellett. A hétvégén Trump új vámok bevezetését is kilátásba helyezte több európai ország ellen, köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Németország esetében, amelyek katonákat küldtek Grönlandra szolidaritásból. Az elnök elutasította azokat a felvetéseket is, hogy veszélybe sodorná a tavalyi EU–USA megállapodást, amely az amerikai befektetések növeléséről szólt. 

Nekik nagyon nagy szükségük van erre a megállapodásra velünk

– jelentette ki. A feszültségekre reagálva Ursula von der Leyen Davosban azt mondta, az Európai Unió válasza „megingathatatlan, egységes és arányos” lesz. Az eddiginél határozottabb hangnem eltérést jelent attól a visszafogottabb megközelítéstől, amelyet sok európai vezető alkalmazott Trump hivatalba való visszatérése óta.

Trump álláspontja szerint az Egyesült Államoknak stratégiai okokból van szüksége Grönlandra, elsősorban Kína és Oroszország esetleges fenyegetéseinek elrettentése miatt. 

Az utóbbi hetekben azonban egyre inkább azt hangsúlyozta, hogy számára elfogadhatatlan minden olyan megoldás, amely nem amerikai tulajdonnal végződik. A davosi út egyébként technikai okok miatt rövid időre megszakadt: az Air Force One körülbelül egy órával a felszállás után visszatért az Andrews légibázisra. A Fehér Ház tájékoztatása szerint egy kisebb elektromos problémát észleltek a fedélzeten, ezért elővigyázatosságból döntöttek a visszafordulás mellett. Trump később egy másik repülőgéppel folytatja útját a Világgazdasági Fórumra.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

