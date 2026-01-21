Trump Grönlandról: Majd meglátjátok, milyen messzire képes vagyok elmenni érte!

Donald Trump a Fehér Ház sajtótermében újságírók előtt beszélt Grönlandról, még azelőtt, hogy elindult volna a davosi Világgazdasági Fórumra. Amikor arról kérdezték, milyen messzire hajlandó elmenni a sziget megszerzése érdekében, Trump mindössze ennyit mondott: „majd meglátjátok” – számolt be róla az Euronews.

Trump Grönland kapcsán titokzatos, de magabiztos Forrás: Saul LOEB / AFP

Az amerikai elnök ugyanakkor magabiztosan beszélt a szövetségesek reakciójáról is. Úgy fogalmazott, szerinte lesz olyan megoldás, amely mindenkinek megfelel majd.