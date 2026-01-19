Ezért nem akar Trump kompromisszumot kötni Grönland kapcsán

A Grönland körüli feszültség egyre inkább rámutat arra, milyen mély törések húzódnak a NATO-n belül, és arra is, hogy ezek a repedések nem szükségszerűen külső nyomás következményei. A The New York Times elemzése szerint Trump magatartása nem reagálás, hanem kezdeményezés: tudatosan vállalt konfliktus, amelynek célja nem a közös védelem újraszervezése, hanem a teljes tulajdonszerzés kikényszerítése.

Trump tudatosan utasítja el a grönlandi kompromisszumokat.

A lap szerint két geopolitikai realitás vált világossá. Az egyik, hogy a NATO-tagállamok évtizedeken át alulfinanszírozták az északi térség biztonságát, miközben a jégsapkák olvadása, a kínai és orosz haditengerészet fokozódó aktivitása, valamint a kritikus tenger alatti kommunikációs kábelek felértékelték a térséget.