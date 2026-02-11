Ez valami óriási égés: Magyar Péter akkorát hazudott, mint talán még soha

Lelkes híveinek szemébe könnyeket csalva Magyar Péter annak idején be­jelentette: az európai parlamenti mandátumával járó nem csekély, extrák – amihez csupán be kéne járnia a munka- helyére – nélkül is havi több mint hárommillió forintos apanázsának felét jótékony célra ajánlja fel. Miután előzőleg megígérte, hogy semmiképp nem ül be az EP-be, kellett valami szépségtapasz a szószegésre. Ez lett a karitatív gesztus.

