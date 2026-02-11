Ez valami óriási égés: Magyar Péter akkorát hazudott, mint talán még soha

Ebből baj lehet, valami zűr van Magyar Péter vagyonnyilatkozatával – nem jön ki a matek
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
Ha „kicsiben” így tesz, ugyan miért tenne másként nagyban? Az EPP vezetője azt mondja, náluk ökölszabály Ukrajna uniós tagságának és háborús finanszírozásának támogatása.
Lelkes híveinek szemébe könnyeket csalva Magyar Péter annak idején bejelentette: az európai parlamenti mandátumával járó nem csekély, extrák – amihez csupán be kéne járnia a munka- helyére – nélkül is havi több mint hárommillió forintos apanázsának felét jótékony célra ajánlja fel. Miután előzőleg megígérte, hogy semmiképp nem ül be az EP-be, kellett valami szépségtapasz a szószegésre. Ez lett a karitatív gesztus.
Csakhogy – mint arra a Mandiner hírportálon olvasható cikkében kollégánk, Francesca Rivafinoli részletesen rámutat –
a legújabb vagyonnyilatkozata alapján egyetlen centet nem adakozhatott a Tisza Párt vezetője.
Hacsak nem kamuzott a dokumentum kitöltésénél. A számlájára kerülő euró mennyisége ugyanis szinte megegyezik az adott időszakra vonatkozó képviselői tiszteletdíj teljes összegével.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
Mindez azért fontos, mert újabb adalékot jelent az ellenzéki vezér szavahihetőségének megítélésében. Kampány van, a heves fogadkozások időszaka – márpedig „Official The Man” a jelek szerint aligha tartja be, amit ígér.
Ha „kicsiben” nem teszi, ugyan miért tenné nagyban?
Ha az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber azt mondja, náluk ökölszabály Ukrajna uniós tagságának és háborús finanszírozásának támogatása, a Tisza pedig abban a klubban focizik, ráadásul a pártot otthagyó, a belső viszonyokat jól ismerő Csercsa Balázs szakpolitikus szerint is nagy az egyetértés, ugyan miért kellene elhinni bármit, amit ebben a témában a tiszás politikusok állítanak? Ők is tudják, ha színt vallanának, a magyar társadalom többségével mennének szembe, kockáztatva a kormányváltás esélyeit.
Kulcsmondat: „Előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
Igaz lehet ez a gazdasági tervekre is. Számos elképzelés a 2010 előtti időszakból jól ismert ellenzéki szakértők mondásaira rímel, és az európai bizottsági elvárásoknak is megfelel. Ott írják a kottát, ám az itteni zenészek most azt próbálják eladni, hogy nem abból akarnak előadni. A balliberális oldal örök szakértője, Felcsuti Péter a minap mégis úgy fogalmazott:
„Ha véletlenül a Tisza Párt nyerne, (…) a dolgok átmenetileg akár rosszabbra is fordulhatnak.” Helyben vagyunk.
Tehát mind az adózás, mind a családpolitika, mind a rezsicsökkentés vagy a háborúhoz való viszonyulás tekintetében elementáris kockázat rejlik a Tiszában.
Különösen igaz ez az utóbbi esetben: Kijevben – és persze Brüsszelben is – nyíltan az ellenzéki párt győzelmének drukkolnak. Abban látják az esélyét annak, hogy hazánk nem fekszik keresztbe bizonyos terveknek. Ezek lényege: hiába totális kudarc minden téren az előző négy év Ukrajnában, a harcokat a végsőkig folytatni kell.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akár át is vehetné Tarr Zoltán mondatát: „Amíg háború van, mindent lehet!”
Félreértés ne essék: az ukránok hősök, védik a hazájukat. Csakhogy nem mindegy, milyen áron, ahogy az sem, mennyibe kerül ez Európának. A vezetőkkel van a gond. Az Egyesült Államok már kiszállt, így könnyen ránk marad a tetemes számla és a háborúba sodródás veszélye. Aki erre nemet mond, nem szavazhat Magyar Péterre.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Ha valaki otthagyja a multit és elmegy cukrásznak, azt tudjuk ünnepelni – de akkor miért nem lehet elhinni, hogy az angliai munkahelyet is ugyanígy lehet magyarországi életre cserélni? Francesca Rivafinoli írása.
(Nyitókép: Hatlaczki Balázs / Magyar Nemzet )
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Parlament megmérte: a négy fal között egész derűlátó a magyar. Francesca Rivafinoli írása.
***