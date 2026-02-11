Ft
02. 11.
szerda
háború tisza manfred weber tisza párt magyar péter ukrajna

Ez valami óriási égés: Magyar Péter akkorát hazudott, mint talán még soha

2026. február 11. 15:30

Ha „kicsiben” így tesz, ugyan miért tenne másként nagyban? Az EPP vezetője azt mondja, náluk ökölszabály Ukrajna uniós tagságának és háborús finanszírozásának támogatása.

2026. február 11. 15:30
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Lelkes híveinek szemébe könnyeket csalva Magyar Péter annak idején be­jelentette: az európai parlamenti mandátumával járó nem csekély, extrák – amihez csupán be kéne járnia a munka- helyére – nélkül is havi több mint hárommillió forintos apanázsának felét jótékony célra ajánlja fel. Miután előzőleg megígérte, hogy semmiképp nem ül be az EP-be, kellett valami szépségtapasz a szószegésre. Ez lett a karitatív gesztus. 

Csakhogy – mint arra a Mandiner hírportálon olvasható cikkében kollégánk, Francesca Rivafinoli részletesen rámutat

a legújabb vagyonnyilatkozata alapján egyetlen centet nem adakozhatott a Tisza Párt vezetője.

Hacsak nem kamuzott a dokumentum kitöltésénél. A számlájára kerülő euró mennyisége ugyanis szinte megegyezik az adott időszakra vonatkozó képviselői tiszteletdíj teljes összegével. 

Mindez azért fontos, mert újabb adalékot jelent az ellenzéki vezér szavahihetőségének megítélésében. Kampány van, a heves fogadkozások időszaka – márpedig „Official The Man” a jelek szerint aligha tartja be, amit ígér. 

Ha „kicsiben” nem teszi, ugyan miért tenné nagyban?

Ha az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber azt mondja, náluk ökölszabály Ukrajna uniós tagságának és háborús finanszírozásának támogatása, a Tisza pedig abban a klubban focizik, ráadásul a pártot otthagyó, a belső viszonyokat jól ismerő Csercsa Balázs szakpolitikus szerint is nagy az egyetértés, ugyan miért kellene elhinni bármit, amit ebben a témában a tiszás politikusok állítanak? Ők is tudják, ha színt vallanának, a magyar társadalom többségével mennének szembe, kockáztatva a kormányváltás esélyeit.

Kulcsmondat: „Előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.” 

Igaz lehet ez a gazdasági tervekre is. Számos elképzelés a 2010 előtti időszakból jól ismert ellenzéki szakértők mondásaira rímel, és az európai bizottsági elvárásoknak is megfelel. Ott írják a kottát, ám az itteni zenészek most azt próbálják eladni, hogy nem abból akarnak előadni. A bal­liberális oldal örök szakértője, Felcsuti Péter a minap mégis úgy fogalmazott:

„Ha véletlenül a Tisza Párt nyerne, (…) a dolgok átmenetileg akár rosszabbra is fordulhatnak.” Helyben vagyunk. 

Tehát mind az adózás, mind a családpolitika, mind a rezsicsökkentés vagy a háborúhoz való viszonyulás tekintetében elementáris kockázat rejlik a Tiszában. 

Különösen igaz ez az utóbbi esetben: Kijevben – és persze Brüsszelben is – nyíltan az ellenzéki párt győzelmének drukkolnak. Abban látják az esélyét annak, hogy hazánk nem fekszik keresztbe bizonyos terveknek. Ezek lényege: hiába totális kudarc minden téren az előző négy év Ukrajnában, a harcokat a végsőkig folytatni kell.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akár át is vehetné Tarr Zoltán mondatát: „Amíg háború van, mindent lehet!” 

Félreértés ne essék: az ukránok hősök, védik a hazájukat. Csakhogy nem mindegy, milyen áron, ahogy az sem, mennyibe kerül ez Európának. A vezetőkkel van a gond. Az Egyesült Államok már kiszállt, így könnyen ránk marad a tetemes számla és a háborúba sodródás veszélye. Aki erre nemet mond, nem szavazhat Magyar Péterre.

***

(Nyitókép: Hatlaczki Balázs / Magyar Nemzet )

***

 

boncida8
2026. február 11. 16:46
Kérdések: Hol van a Tisza Párt szervezeti és működési szabályzata? A Tiszának miért nincsenek hivatalos kongresszuson átlátható módon és törvényesen megválasztott vezetői és tisztségviselői? Kik a Tisza Párt tagjai? - mind a 26 tagjának neve Miért nincs lehetőség a pártba való belépésre. (Megjegyzés: A Tisza Szigetek nem képezik részét a Tisza Pártnak, mivel azok önszerveződő civil szervezetek.) Hová költötte el a Rendszerváltó kártya program révén beszedett támogatásokat? Közölje pontosan, mire fordította ezeket az összegeket. Kérem, hogy részletesen és nyilvánosan számoljon be ezekről! Amíg a Tiszánál nincs tagfelvételi lehetősége, nincsenek testületei, a tagoknak nincsenek jogaik, nincs gyűlése, kongresszusa, nincsenek önálló jogkörrel rendelkező tisztségviselői, nem biztosítja a politikai életben való részvétel átlátható és jogszerű feltételeit. Ezért jelen állapotában a Tisza Párt nem tekinthető másnak, mint személyes haszonszerzés céljából létrehozott fedőszervezetnek.
totumfaktum-2
•••
2026. február 11. 16:18 Szerkesztve
Nem semmi így hasra hízni. Pedig a macsó-imázs volt az egyetlen, ami a kántáló asszonykórust mellette tartotta.
pandalala
2026. február 11. 15:42
" a legújabb vagyonnyilatkozata alapján egyetlen centet nem adakozhatott a Tisza Párt vezetője. Hacsak nem kamuzott a dokumentum kitöltésénél. A számlájára kerülő euró mennyisége ugyanis szinte megegyezik az adott időszakra vonatkozó képviselői tiszteletdíj teljes összegével. " Há', többet azé' mégsem mert beírni .... Az be van varva a dunyhába, a jogállamiság mögé ..
pandalala
•••
2026. február 11. 15:36 Szerkesztve
hopp, eddig hogy rejtegette a hasát a mipetyánk?? ..... már ennyit ő iszik?? ezt így akkor most hogy?? .... :-DDDD vagy csak terhes? az országproblémákkal? ..., ;-)))
