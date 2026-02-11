Kapitány István becses figyelmébe: itt vannak a „nem létező”, boldog hazaköltözők – jó olvasást!

Pedig valójában épp a balliberális világpolgár számára kellene egyértelműnek lennie, hogy mindenhol, így Magyarországon is lehet az ember boldog.

Lásd a blogger bejelentése alatti hozzászólásokat is: a korrekt, biztató, üdvözlő szavak és a „hasonló cipőben járok” típusú előbújások mellett ott sorjáznak az „itthon márpedig minden borzalmas” jellegű értetlenkedések. Megkérte szépen, hogy ne adjanak neki tanácsot, hogy hova kellene inkább mennie Magyarország helyett – erre a követőinek egy része elkezdi neki bizonygatni, hogy

a magyar milyen lehúzó, rosszindulatú fajta, itt mekkora csalódás fogja őt érni.

Hát ja, a kedves kommentelő épp személyesen szemlélteti ezt a típust a lehúzó, rosszhiszemű megjegyzésével. Az ilyeneket érdemes elkerülni nagy ívben, és akkor nem lesz baj.

De miközben elterjedt percepció az, hogy amelyik magyarnak akár csak egy csöpp esze is van, kint marad, a bloggeréhez hasonló bátor Facebook-bejegyzések alatt mindig feltárul a csöndes valóság. Épp most költöztünk hivatalosan haza Londonból Budapestre, bérelt szobából saját lakásba – számol be az egyik hozzászóló, a festésnél tartanak, egyelőre élvezik, újabb kalandnak élik meg.