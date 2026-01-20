Itt az új világrend: így fog kinézni Trump új Béketanácsa, amiben Orbán Viktor is kulcsszerepet kap

Putyint is meghívta Trump a gázai Béke Tanácsba
Az amerikai elnök Orbán Viktort is meghívta a tanácsba.
Putyin, Orbán és az 1 milliárdos belépő: Trump új Béketanácsa átírhatja a történelmet – mutatjuk a hátteret.
Trump elnök létrehozott egy „béketanácsot”, amelynek feladata lesz felügyelni az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet Gázában, de egyben egy potenciális új nemzetközi szervezet is kinőhet belőle. Pénteken leveleket küldtek ki az amerikaiak, amelyekben felkérték az országokat, hogy csatlakozzanak az újonnan létrehozott testülethez, Kanada, Franciaország, Nagy-Britannia, Szaúd-Arábia, Oroszország és Fehéroroszország is szerepelnek a listán – írja a New York Times.
A testület alapokmánya– amelyet a kormányok a meghívóval együtt kaptak meg – arra utalt, hogy Trump reméli, hogy a Béke Tanács beavatkozhat mindenféle globális konfliktusba, nem csak a Gázai övezetben zajlóba.
Elnökként Trump jelentős befolyással bírna a Béke Tanács felett. Mivel az országoktól több mint 1 milliárd dollárt kérnek az állandó tagságért, a tanács költségvetése jelentős lehet, bár nem világos, hogy Trump mennyire tudná befolyásolni a pénzek elköltését.
Kezdetben úgy tűnt, hogy a testület csak egy „új nemzetközi átmeneti szerv" lesz, amely segítene felügyelni az enklávé újjáépítését. A testület tagjai között politikai vezetők lennének, Trump pedig az asztalfőnél ülne.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa később, novemberben egy amerikai kezdeményezésű határozatban hivatalosan is támogatta a testületet, nemzetközi legitimitást biztosítva neki.
A határozat felhatalmazta a testületet, hogy kormányokkal együttműködve nemzetközi békefenntartókat toborozzon Gázába. A határozat szerint a testületnek Trump gázai tervét kellett végrehajtania, amíg a Palesztin Hatóság reformokat hajt végre.
De miután az Egyesült Államok pénteken közzétette a testület alapokmányát, világossá vált, hogy Trump sokkal nagyobb szerepet szán a testületnek.
A meghívottak listáján szerepel Nagy-Britannia, Jordánia, Oroszország és mások. De eddig csak kevesen – például a Trump-párti argentin elnök, Javier Milei, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök – jelezték, hogy csatlakoznak.
Ahhoz, hogy állandó helyet szerezzenek a Béke Tanácsában, minden országnak az első évben több mint egymilliárd dollárt kell fizetnie készpénzben a testület működésének finanszírozására. (Az országok három évig ingyen csatlakozhatnak.)
Az alapokmány jelentős személyes hatalmat ruházna Trumpra, mint elnökre. Az alapokmány szerint ő nevezi ki a testület döntéseinek végrehajtásáért felelős második „végrehajtó testület” tagjait, és vétójoggal rendelkezik a testület tevékenységével kapcsolatban. Emellett ő nevezheti ki saját utódját is.
Trump emellett „határozatokat vagy egyéb irányelveket” is hozhat a testület feladatainak végrehajtása érdekében, valamint „leányvállalatokat hozhat létre, módosíthat vagy szüntethet meg”.
Franciaország jelenleg nem szándékozik csatlakozni, mivel az igazgatótanács alapokmánya komoly kérdéseket vet fel az ENSZ szerepének tiszteletben tartásával kapcsolatban – mondta egy magas rangú francia tisztviselő.
Nem teljesen világos, hogy a Béke Tanács milyen mértékű felügyeletet fog gyakorolni Gázára, és mennyi ideig. De már létrehoztak két, Trump testületének alárendelt albizottságot, hogy végrehajtsák a gázai béketervet.
A múlt héten a Fehér Ház kinevezte a „Gázai Végrehajtó Testületet”, amelynek tagjai között van Jared Kushner, az elnök veje, és Steve Witkoff, Trump küldöttje.
A csoportban katari és egyiptomi tisztviselők, valamint egy izraeli üzletember is helyet kapott. Izrael bírálta a bizottság összetételét, különösen Katar és Törökország jelenlétét.
