béke franciaország izrael orbán viktor oroszország

Itt az új világrend: így fog kinézni Trump új Béketanácsa, amiben Orbán Viktor is kulcsszerepet kap

2026. január 20. 10:26

Putyin, Orbán és az 1 milliárdos belépő: Trump új Béketanácsa átírhatja a történelmet – mutatjuk a hátteret.

2026. január 20. 10:26
null

Trump elnök létrehozott egy „béketanácsot”, amelynek feladata lesz felügyelni az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet Gázában, de egyben egy potenciális új nemzetközi szervezet is kinőhet belőle. Pénteken leveleket küldtek ki az amerikaiak, amelyekben felkérték az országokat, hogy csatlakozzanak az újonnan létrehozott testülethez, Kanada, Franciaország, Nagy-Britannia, Szaúd-Arábia, Oroszország és Fehéroroszország is szerepelnek a listán – írja a New York Times.

A testület alapokmánya– amelyet a kormányok a meghívóval együtt kaptak meg – arra utalt, hogy Trump reméli, hogy a Béke Tanács beavatkozhat mindenféle globális konfliktusba, nem csak a Gázai övezetben zajlóba.

Elnökként Trump jelentős befolyással bírna a Béke Tanács felett. Mivel az országoktól több mint 1 milliárd dollárt kérnek az állandó tagságért, a tanács költségvetése jelentős lehet, bár nem világos, hogy Trump mennyire tudná befolyásolni a pénzek elköltését.

Kezdetben úgy tűnt, hogy a testület csak egy „új nemzetközi átmeneti szerv" lesz, amely segítene felügyelni az enklávé újjáépítését. A testület tagjai között politikai vezetők lennének, Trump pedig az asztalfőnél ülne.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa később, novemberben egy amerikai kezdeményezésű határozatban hivatalosan is támogatta a testületet, nemzetközi legitimitást biztosítva neki. 

A határozat felhatalmazta a testületet, hogy kormányokkal együttműködve nemzetközi békefenntartókat toborozzon Gázába. A határozat szerint a testületnek Trump gázai tervét kellett végrehajtania, amíg a Palesztin Hatóság reformokat hajt végre.

De miután az Egyesült Államok pénteken közzétette a testület alapokmányát, világossá vált, hogy Trump sokkal nagyobb szerepet szán a testületnek.

Kiket hívtak meg? 

A meghívottak listáján szerepel Nagy-Britannia, Jordánia, Oroszország és mások. De eddig csak kevesen – például a Trump-párti argentin elnök, Javier Milei, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök – jelezték, hogy csatlakoznak.

Ahhoz, hogy állandó helyet szerezzenek a Béke Tanácsában, minden országnak az első évben több mint egymilliárd dollárt kell fizetnie készpénzben a testület működésének finanszírozására. (Az országok három évig ingyen csatlakozhatnak.)

Az alapokmány jelentős személyes hatalmat ruházna Trumpra, mint elnökre. Az alapokmány szerint ő nevezi ki a testület döntéseinek végrehajtásáért felelős második „végrehajtó testület” tagjait, és vétójoggal rendelkezik a testület tevékenységével kapcsolatban. Emellett ő nevezheti ki saját utódját is.
Trump emellett „határozatokat vagy egyéb irányelveket” is hozhat a testület feladatainak végrehajtása érdekében, valamint „leányvállalatokat hozhat létre, módosíthat vagy szüntethet meg”.

Franciaország jelenleg nem szándékozik csatlakozni, mivel az igazgatótanács alapokmánya komoly kérdéseket vet fel az ENSZ szerepének tiszteletben tartásával kapcsolatban – mondta egy magas rangú francia tisztviselő. 

Hogyan fog működni a testület Gázában?

Nem teljesen világos, hogy a Béke Tanács milyen mértékű felügyeletet fog gyakorolni Gázára, és mennyi ideig. De már létrehoztak két, Trump testületének alárendelt albizottságot, hogy végrehajtsák a gázai béketervet.

A múlt héten a Fehér Ház kinevezte a „Gázai Végrehajtó Testületet”, amelynek tagjai között van Jared Kushner, az elnök veje, és Steve Witkoff, Trump küldöttje. 

A csoportban katari és egyiptomi tisztviselők, valamint egy izraeli üzletember is helyet kapott. Izrael bírálta a bizottság összetételét, különösen Katar és Törökország jelenlétét.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Agricola
2026. január 21. 10:14
"a testület csak egy „új nemzetközi átmeneti szerv" lesz, amely segítene felügyelni az enklávé újjáépítését." Nem kell többet belemagyarázni, nem akarja helyettesíteni az Egyesült Nemzetek Szervezetét! De a gázai övezetben élő kétmillió ember problémáira megoldást kell találni. Dolce far niente olasz kifejezés, jelentése: édes semmittevés. Ez lenne a helyes megközelítése a problémának?
nuevoreynuevaley
2026. január 20. 17:23
Abban kap kulcsszerepet, hogy vegigszopja az osszes cionistat. Hogy ebbol nekunk mi esik le, az nem teljesen vilagos
ZZoltan
2026. január 20. 13:33
1 mrd dollár a tagságért? Ez ugye vicc? Persze, a nagyoknak megérik akik odaviszik a milliárdos cégeiket és lerabolják az újjonnan létrehozandó államokat. De itt inkább egy igazságos békére lenne szükség, ahol a jogtalanul, és népirtásokat elkövetve terjeszkedő Izraelt kéne mgfékezni. Vissza a kétállami megoldáshoz - minimum - ha már a mesterségesen létrehozott zsidó állam elrabolta a palesztinok földjeit. A héber állam 1948-as létrehozása az iszlám radikalizmus kulminálója. Ha létrejönne (az amúgy már régebben elfogadott, de a zsidók által szabotált) kétállami megoldás, akkor valószínűleg béke lenne. Kelet-Jeruzsálem központú, Cisz-Jordániát és Gázát magába foglaló palesztin állammmal. És ezt a békét kéne majd őriznie egy nemzetközi tanácsnak. Ez most inkább tűnik egy újabb zsidó-amerikai gyarmatosítási kisérletnek - amelyet nemzetközileg legalizálni akar Trump.
survivor
2026. január 20. 12:19
Miért ? Csak Ursulának szabad Császárnőnek lennie ??? :-))))
