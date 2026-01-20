Itt az új világrend: így fog kinézni Trump új Béketanácsa, amiben Orbán Viktor is kulcsszerepet kap

Trump elnök létrehozott egy „béketanácsot”, amelynek feladata lesz felügyelni az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet Gázában, de egyben egy potenciális új nemzetközi szervezet is kinőhet belőle. Pénteken leveleket küldtek ki az amerikaiak, amelyekben felkérték az országokat, hogy csatlakozzanak az újonnan létrehozott testülethez, Kanada, Franciaország, Nagy-Britannia, Szaúd-Arábia, Oroszország és Fehéroroszország is szerepelnek a listán – írja a New York Times.

A testület alapokmánya– amelyet a kormányok a meghívóval együtt kaptak meg – arra utalt, hogy Trump reméli, hogy a Béke Tanács beavatkozhat mindenféle globális konfliktusba, nem csak a Gázai övezetben zajlóba.

Elnökként Trump jelentős befolyással bírna a Béke Tanács felett. Mivel az országoktól több mint 1 milliárd dollárt kérnek az állandó tagságért, a tanács költségvetése jelentős lehet, bár nem világos, hogy Trump mennyire tudná befolyásolni a pénzek elköltését.