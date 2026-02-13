Gyomorforgató ukránmosdatásba kezdett a Lakmusz: szerintük nem fenyegetés azon elmélkedni, hány drón kellene Orbán „megfékezéséhez”

A névtelen szerző a fenyegető kérdést követően azt is kifejtette, hogy Ukrajna abban érdekelt, hogy Magyarországon kormányváltás történjen: „Tudjuk, hogy sok magyar támogatja Ukrajnát, ezért mondjuk szándékosan, hogy »Orbáné«, nem »magyar«.”

A Lakmusz egy másik ügyet is igyekezett értelmezni: azt az esetet, amikor egy ukrán őrnagy invázióval fenyegette meg Magyarországot. A megszólaló így fogalmazott: „Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 128. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?”