02. 13.
péntek
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
mandiner lakmusz fenyegetés magyarország ukrajna orbán viktor

Gyomorforgató ukránmosdatásba kezdett a Lakmusz: szerintük nem fenyegetés azon elmélkedni, hány drón kellene Orbán „megfékezéséhez”

2026. február 13. 07:31

De a magát „független, objektív” tényellenőrző portálnak nevező oldal szerint az sem minősül fenyegetésnek, amikor keleti szomszédaink arról beszélnek: a 128-as dandár akár két perc alatt elérné Magyarországot.

2026. február 13. 07:31
null

Bődületes ukránmosdatásba kezdett a Lakmusz tényellenőrző portál, amikor elemezni kezdte azt a Facebook-bejegyzést, amelyet a Mandiner emelt be a magyar közéleti diskurzusba. Lapunk ugyanis arról számolt be, hogy futótűzként terjed a magyarellenesség az ukrán médiában, egyesek már Orbán Viktorra vadásznának.

Ahogyan korábban bemutattuk: Orbán Viktor DPK-val kapcsolatos kijelentése után – miszerint Ukrajna nem barátságos államként viselkedik – az ukrán médiában gyorsan erősödni kezdtek a magyarellenes hangok. Az érintettek szerint ezek kizárólag Orbán Viktor személye ellen irányulnak. Példaként egy olyan Facebook-bejegyzést idéztünk, amelyben a szerző így fogalmazott:

„Orbán Viktor »Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát«. Mit gondoltok, hány FPV-drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezze ezt az »orbáni frontot«?”

A névtelen szerző a fenyegető kérdést követően azt is kifejtette, hogy Ukrajna abban érdekelt, hogy Magyarországon kormányváltás történjen: „Tudjuk, hogy sok magyar támogatja Ukrajnát, ezért mondjuk szándékosan, hogy »Orbáné«, nem »magyar«.”

A Lakmusz egy másik ügyet is igyekezett értelmezni: azt az esetet, amikor egy ukrán őrnagy invázióval fenyegette meg Magyarországot. A megszólaló így fogalmazott: „Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 128. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?”

A Lakmusz mindkét esettel kapcsolatban kifejtette álláspontját. A Facebook-bejegyzésről azt írták:

„Ennek a bejegyzésnek a szó szerinti olvasatából viszont biztosan nem következik egy Orbán elleni merénylet, és az ukrán portál kezelői is azt mondták a Lakmusznak, hogy nem utaltak ilyesmire.” 

Az ukrán őrnagy kijelentését pedig azért nem tekintették fenyegetésnek, mert – érvelésük szerint – Jevhen Karasz azután említette meg Orbánt, hogy Ukrajna szomszédainak esetleges jövőbeli területi igényeiről beszélt. A Lakmusz szerint erre, valamint a viselt bugyonovka típusú katonai sapkára utalva úgy értelmezhető a kijelentés, hogy az egy feltételezett magyar támadás esetére vonatkozott, amikor is a Munkácson állomásozó 128-as dandár bevetését említette.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

 

