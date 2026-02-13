Gyomorforgató ukránmosdatásba kezdett a Lakmusz: szerintük nem fenyegetés azon elmélkedni, hány drón kellene Orbán „megfékezéséhez”

Futótűzként terjed a magyarellenesség az ukrán médiában: egyesek már Orbán Viktorra vadásznának
Tombol a gyűlölet Ukrajnában, sokan tűkön ülve várják a magyar választást.
De a magát „független, objektív” tényellenőrző portálnak nevező oldal szerint az sem minősül fenyegetésnek, amikor keleti szomszédaink arról beszélnek: a 128-as dandár akár két perc alatt elérné Magyarországot.
Bődületes ukránmosdatásba kezdett a Lakmusz tényellenőrző portál, amikor elemezni kezdte azt a Facebook-bejegyzést, amelyet a Mandiner emelt be a magyar közéleti diskurzusba. Lapunk ugyanis arról számolt be, hogy futótűzként terjed a magyarellenesség az ukrán médiában, egyesek már Orbán Viktorra vadásznának.
Ahogyan korábban bemutattuk: Orbán Viktor DPK-val kapcsolatos kijelentése után – miszerint Ukrajna nem barátságos államként viselkedik – az ukrán médiában gyorsan erősödni kezdtek a magyarellenes hangok. Az érintettek szerint ezek kizárólag Orbán Viktor személye ellen irányulnak. Példaként egy olyan Facebook-bejegyzést idéztünk, amelyben a szerző így fogalmazott:
„Orbán Viktor »Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát«. Mit gondoltok, hány FPV-drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezze ezt az »orbáni frontot«?”
A névtelen szerző a fenyegető kérdést követően azt is kifejtette, hogy Ukrajna abban érdekelt, hogy Magyarországon kormányváltás történjen: „Tudjuk, hogy sok magyar támogatja Ukrajnát, ezért mondjuk szándékosan, hogy »Orbáné«, nem »magyar«.”
A Lakmusz egy másik ügyet is igyekezett értelmezni: azt az esetet, amikor egy ukrán őrnagy invázióval fenyegette meg Magyarországot. A megszólaló így fogalmazott: „Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 128. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?”
Jevhen Karasz korábban Zelenszkijtől is kapott kitüntetést.
A Lakmusz mindkét esettel kapcsolatban kifejtette álláspontját. A Facebook-bejegyzésről azt írták:
„Ennek a bejegyzésnek a szó szerinti olvasatából viszont biztosan nem következik egy Orbán elleni merénylet, és az ukrán portál kezelői is azt mondták a Lakmusznak, hogy nem utaltak ilyesmire.”
Az ukrán őrnagy kijelentését pedig azért nem tekintették fenyegetésnek, mert – érvelésük szerint – Jevhen Karasz azután említette meg Orbánt, hogy Ukrajna szomszédainak esetleges jövőbeli területi igényeiről beszélt. A Lakmusz szerint erre, valamint a viselt bugyonovka típusú katonai sapkára utalva úgy értelmezhető a kijelentés, hogy az egy feltételezett magyar támadás esetére vonatkozott, amikor is a Munkácson állomásozó 128-as dandár bevetését említette.
