Nem előzmény nélküli: már jóval a háború előtt is hazánk lerohanásával fenyegetőzött Ukrajna

„Két perc alatt odaérnénk” – invázióval fenyegeti Magyarországot egy ukrán őrnagy
Jevhen Karasz korábban Zelenszkijtől is kapott kitüntetést.
Azóta csak a „szintidő” változott, de 2022 óta is sokszor érezték magukat erősebbnek.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nemrég Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci eszméket valló C14 csoport vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen arról értekezett, hogy „a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«”. A kormányfő és Magyarország ellen intézett nyílt fenyegetés azonban korántsem előzmény nélküli.
Az elmúlt években megszokhattuk, hogy az ukrán politika legkülönbözőbb szintjeiről kap figyelmeztetést Magyarország: ha ezt, vagy azt csinálja, vagy esetleg nem csinálja, akkor bizony könnyen pórul járhatunk.
A legkomolyabb fenyegetést egyértelműen a magyar energiabiztonságot érintő szándékok jelentették, hiszen ezek végül több alakalommal is megvalósultak:
Volodimir Zelenszkij először 2023-ban ígérgette, hogy felrobbantja a Barátság kőolajvezetéket, ám a tényleges akciókra csak két év múlva került sor.
A Magyarország energiaellátását is biztosító szállítóvezetéket először tavaly augusztusban érte ukrán dróncsapás, amelyet december elején újabb célzott támadás követett.
A létesítményben hatalmas tűz keletkezett.
Novemberben az ukrán elnök a hadsereg bevetésével riogatott, és arról beszélt, hogy
mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon”.
Ennek szellemében Ukrajna 2025. december 16-án egy szabotázsakció keretében okozott volna további károkat a vezetékben, ám ezt a műveletet az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) emberei még idejében megakadályozták.
Az ukrán elnök azt ígérte, talál megoldást.
Az elmúlt évek egyik legvérforralóbb ukrán nyilatkozatát Jevhen Dikij, az Ajdar nevű félkatonai szervezet – ők különösen szeretnek minket, magyarokat – volt zászlóaljparancsnoka produkálta, még 2024 márciusában.
Dikij a következőkről értekezett az Espreso nevű hírportál YouTube-csatornáján:
„Meg kell érteni, hogy amennyiben elveszítjük, úgy lesz egy egymilliós, feltüzelt hadseregünk, mely épp visszavonul. Így felmerül a kérdés, hogy hol lesz az a határ, ahova visszavonulunk?
Ebben az esetben ez nem rossz terv, a legutolsó lehetőség, de lennie kell, hogy megszálljuk Magyarországot,
és kiviszünk oda húszmillió ukrán menekültet” – mondta a már civilnek számító Jevhen Dikij.
Egy ukrán félkatonai szervezet volt zászlóaljparancsnoka arról beszélt, hogy nekik a megszálláshoz „harminc óra elegendő”.
„És akkor megnézném, hogy mit csinálna Orbán harmincezres serege, mely nem harcolt egy napot sem az életben, mit fog csinálni? Az észak-atlanti szerződés ötödik cikkelye pedig nem működik, maguk írták meg úgy, hogy csak konzultálniuk kell támadás esetén.
Nekünk meg a megszálláshoz harminc óra elegendő.
Ezért Orbán helyében átgondolnám, hogy jó-e az neki, ha mi elveszítjük a háborút?” – fejtegette Jevhen Dikij.
Az ukránok már 2019-ben is nagyon keménynek érezték magukat, pedig hol volt még akkor a mostanihoz hasonló mértékű, nyílt háború Kijev és Moszkva között?
A változatosság kedvéért akkor az Ajdar zászlóalj egykori parancsnoka, Szergej Melnicsuk parlamenti képviselő jelentette ki, hogy
Ukrajna készen áll fegyveres beavatkozásra Magyarország ellen.
Hozzátette: szó sem lehet arról, hogy olyan népszavazást írjanak ki a jövőben, amelyen arról kell majd dönteni, hogy akarnak-e a kárpátaljaiak Magyarországhoz csatlakozni. A politikus egy betelefonálós műsorban nyilatkozott a fentiekről, kijelentve:
Az ukrán haderő ugyanis kész közbelépni, és a 128-as dandárnak két óra elegendő, hogy a Balatonig hatoljon.”
Ahogy látjuk, az azóta eltelt évek során csak a dandárok száma és az offenzíva földrajzi céljai, illetve a végrehajtásának becsült ideje változott, a fenyegetőzés hangereje és célja ugyanaz maradt.
Fotó: Genya SAVILOV / AFP