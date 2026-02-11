Nem előzmény nélküli: már jóval a háború előtt is hazánk lerohanásával fenyegetőzött Ukrajna

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nemrég Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci eszméket valló C14 csoport vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen arról értekezett, hogy „a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«”. A kormányfő és Magyarország ellen intézett nyílt fenyegetés azonban korántsem előzmény nélküli.

Az elmúlt években megszokhattuk, hogy az ukrán politika legkülönbözőbb szintjeiről kap figyelmeztetést Magyarország: ha ezt, vagy azt csinálja, vagy esetleg nem csinálja, akkor bizony könnyen pórul járhatunk.