Áll a bál: példátlan mélységbe jutott az ukrán–magyar kapcsolat, ez már az áprilisi választást is befolyásolhatja

Időközben a külügyminiszterek között is volt pengeváltás: Andrij Szibiha orbánozott, moszkvázott, és arról írt, hogy a magyar kormánynak a magyar választóktól kellene inkább tartania, mire Szijjártó Péter azzal vágott vissza, hogy az ukránok lényegében részt vesznek a magyar választáson, a „Tisza név alatt indulnak”. Ezt követte a nagykövetek kölcsönös bekéretése január 27–28-án; előbb a magyar külügy hívta be az ukrán diplomácia budapesti vezetőjét, Sándor Fegyirt, majd az ukránok a kijevi magyar nagykövetet.

Mindeközben újabb feszültséggóc volt az orosz gáz és lng importtilalma, amiről az Európai Bizottság nyomására az Európai Tanácsnak sikerült döntenie január 26-án úgy, hogy a tagállamok egy része, köztük hazánk és Szlovákia kimondottan ellenezte. Szijjártó Péter lapunknak adott interjújában hangsúlyozta: „a döntés jogi csalással jött létre”, hiszen „az EU alapokmányában le van fektetve, hogy minden tagországnak szuverén joga eldönteni, milyen energiahordozókat vásárol, és honnan”. Határozott álláspontja szerint ezt csak egyhangú döntéssel lehetett volna felülírni, az orosz energiaimport-tilalmat ezért kereskedelmi intézkedésbe csomagolták, így elég volt a minősített többség. A döntést a magyar kormány gyorsított eljárást kérve megtámadja az Európai Unió Bíróságán, és kéri a felfüggesztését és a megsemmisítését. Ukrajna, amely korábban a Barátság kőolajvezeték megtámadásával is igyekezett zavarni az Európába irányuló orosz szállítást, természetesen üdvözölte a lépést. Zelenszkij abbéli véleményének adott hangot, hogy mivel Oroszország az energiaexportjából származó forrásokból finanszírozza a háborút, Ukrajnának legitim cél az infrastruktúra bombázása.

Ez volt a kiindulópontja a legutóbbi, február 7-ei csörtének is. A Fidesz szombathelyi gyűlésén a miniszterelnök közölte: ha Ukrajna azt követeli, hogy hazánk váljon le a gazdaság működését biztosító, olcsó orosz energiahordozók importjáról, akkor lényegében Magyarország ellenségeként viselkedik. Mint fogalmazott: „fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, az elementáris érdekünket sérti.”

A megállapítás a várt reakciókat hozta. Egyrészt a tagadást: Anton Herascsenko korábbi belügyi tanácsadó és Illja Ponomarenko haditudósító kikérte magának a kijelentést, előbbi köszönetet is mondott Ukrajna magyarországi barátainak. Branislav Slantchev amerikai professzor pedig úgy fogalmazott, hogy „Orbán Magyarország ellensége”. Ennél is kellemetlenebb belpolitikai célozgatásokkal élt a korábban lapunkat is támadó, ám a felkínált interjúlehetőséggel nem élő Szerhij Szidorenko. A Jevropejszka pravda portál főszerkesztője tulajdonképpen alátámasztotta mindazt, amit itthon nettó kormánypropagandaként szokás aposztrofálni: egy adásban kijelentette, hogy a brüsszeli elit érdekelt Ukrajna európai uniós tagságában, és