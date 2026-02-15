Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
fenyegetés Lánczi András ukrajna

Ukrán fenyegetés

2026. február 15. 16:29

Ha Magyarországot erőszakkal fenyegetik, akkor abban a pillanatban maguk az ukránok legitimálják az oroszok támadását és kérdőjelezik meg bármilyen segélykérelmüket (követeléseiket).

2026. február 15. 16:29
null
Lánczi András
Lánczi András
Vendégszerző

Nekem csak egy kérdésem és állításom van: ha az egész ukrán katonai ellenállás és az EU-ba való belépési igény, a számlálatlan eurómilliárdok követelésének erkölcsi alapja az, hogy őket, mint békés államot Oroszország katonailag megtámadta,

akkor ez hogyan egyeztethető össze azzal, ahogy most katonailag is megfenyegetik Magyarországot.

Ha Magyarországot erőszakkal fenyegetik, akkor abban a pillanatban maguk az ukránok legitimálják az oroszok támadását és kérdőjelezik meg bármilyen segélykérelmüket (követeléseiket). Továbbá, amikor a magyarok a törökökkel szemben nemcsak magukat, de Európát is védték sok száz évvel ezelőtt, ahogy most az ukrán retorika is ezt hangsúlyozza, akkor mi magyarok nem fenyegettünk meg senkit sem,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

főként nem egy olyan országot, amely számtalan módon segíti az ukrán embereket.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 15. 19:28
Orkrajna egy korrupt , mocsok allamalakulat. SOHA nem segitett egyik szomszedjanak sem, rosszat annal tobbet tett
Válasz erre
0
0
Geza2
2026. február 15. 19:28
Magyszerű a párhuzam! Gratulálok!
Válasz erre
0
0
Hohokam
2026. február 15. 19:27
Ezek ismeretében az a döntés, hogy az ukránokról elvették a SZu idején ott állomásoztatott atomfegyvereket, a lehető legjobb volt. Ezek a mocskok már rég bevetették volna.
Válasz erre
1
0
Arisztokrata
•••
2026. február 15. 18:51 Szerkesztve
Sajnos a kérdés után hiányzik a kérdőjel, de a szerzőnek 1000%-ban igaza van. S leleplezi az uhorán vezetést néróizmusát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!