Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Ha Magyarországot erőszakkal fenyegetik, akkor abban a pillanatban maguk az ukránok legitimálják az oroszok támadását és kérdőjelezik meg bármilyen segélykérelmüket (követeléseiket).
Nekem csak egy kérdésem és állításom van: ha az egész ukrán katonai ellenállás és az EU-ba való belépési igény, a számlálatlan eurómilliárdok követelésének erkölcsi alapja az, hogy őket, mint békés államot Oroszország katonailag megtámadta,
akkor ez hogyan egyeztethető össze azzal, ahogy most katonailag is megfenyegetik Magyarországot.
Ha Magyarországot erőszakkal fenyegetik, akkor abban a pillanatban maguk az ukránok legitimálják az oroszok támadását és kérdőjelezik meg bármilyen segélykérelmüket (követeléseiket). Továbbá, amikor a magyarok a törökökkel szemben nemcsak magukat, de Európát is védték sok száz évvel ezelőtt, ahogy most az ukrán retorika is ezt hangsúlyozza, akkor mi magyarok nem fenyegettünk meg senkit sem,
főként nem egy olyan országot, amely számtalan módon segíti az ukrán embereket.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
(Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP)