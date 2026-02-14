Ft
volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború egyesült államok donald trump oroszország

Trump üzent Zelenszkijnek: azonnal lépnie kell a háború lezárásáért, különben nagy lehetőséget szalaszt el

2026. február 14. 08:04

Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

2026. február 14. 08:04
null

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében – az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva Irakkal kapcsolatban arról beszélt, hogy a miniszterelnök megválasztásának folyamatát figyelemmel kíséri, és hozzátette, hogy a fejleményekhez igazítva vannak elképzelések a washingtoni kormány részéről. 

Végül mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra”

 – fogalmazott.

Donald Trump korábban kifogást fogalmazott meg az iraki kormányfői posztra megnevezett Núri al-Malik személyével szemben, azt állítva, hogy legutóbbi miniszterelnöksége „szegénységbe és teljes káoszba” sodorta Irakot.

(MTI)

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2026. február 14. 09:02
NEM ÜZENGETNI KELL A MOCSKOS MÉSZÁROS ZSELÉNEK, HANEM LE KELL VADÁSZNI A MOCSKOT. NEM IS ÉRTEM, HOGY ÚSZTA MEG IDÁIG.
Válasz erre
3
0
Antifleto
2026. február 14. 08:58
El kéne rabolni a kis férget Maduro ne unatkozzon a cellájában.
Válasz erre
3
0
masikhozzaszolo
2026. február 14. 08:57
Biden telerakta fegyverrel Ukrajnát, meg a sületlenségekkel, most az orosz nem viseli jól ha a szoknyája alá rakétákat tesznek. És takarít. Nem fogja abbahagyni Trump kedvéért, és az EU is istenien érzi magát, hogy dejó, most már az ő proxija. Dől a mané. Ukrajnáb,ja persze! Megy az a saját zsebbe, bankba. Csak Zselé maradjon egy csomót belefektettek.
Válasz erre
3
0
ördöngös pepecselés
2026. február 14. 08:46
ha nem megy szép szóval akkor marad a halál a kérdés csak az, hogy Zelenszkij élete hány ukrán katonáénál ér többet.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!