Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen kaja kallas európai unió védelem ukrajna oroszország

Kaja Kallas: Európának fel kell fegyvereznie magát és gyorsítania a bővítést

2026. február 15. 16:32

Három kulcsfontosságú célt jelölt ki az EU számára a főképviselő. Szerinte Európa jövője a most meghozott döntéseken múlik.

2026. február 15. 16:32
null

Az Európai Uniónak vissza kell szereznie stratégiai cselekvőképességét, meg kell erősítenie védelmét és fel kell gyorsítania a bővítési folyamatot – hangsúlyozta Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Müncheni Biztonsági Konferencia zárónapján. 

Beszédében határozottan visszautasította azokat a bírálatokat, amelyek szerint Európa civilizációs hanyatlásban lenne. 

Mint fogalmazott, az EU továbbra is vonzó politikai és gazdasági közösség, amelyhez világszerte sokan csatlakoznának, ezt például azzal illusztrálta, hogy felmérések szerint a kanadaiak jelentős része is érdeklődik az uniós tagság iránt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Kallas három fő stratégiai prioritást jelölt meg. 

Az első az európai védelem megerősítése, amelynek középpontjában Ukrajna támogatása áll. Szerinte Oroszország nemcsak katonailag jelent fenyegetést, hanem kibertámadásokkal, dezinformációval, energetikai nyomásgyakorlással és infrastruktúra elleni szabotázsakciókkal is. 

Bejelentette: Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel közösen egy új, átfogó európai biztonsági stratégián dolgoznak, amely a katonai, gazdasági és társadalmi ellenálló képességet egyaránt erősítené. 

Úgy véli, tartós béke csak akkor képzelhető el, ha Moszkva érdemi engedményeket tesz, beleértve a háborús károk megtérítését, az elhurcolt ukrán gyermekek visszatérését és a háborús bűnök elszámoltatását.

A második prioritásként az EU bővítésének felgyorsítását és a szomszédos régiók stabilizálását emelte ki. Kallas szerint a bővítés „az orosz imperializmus ellenszere”, ugyanakkor elismerte: 

az uniós tagállamok jelenleg nem állnak készen arra, hogy konkrét csatlakozási dátumot adjanak Ukrajnának. 

Hangsúlyozta, hogy a csatlakozás továbbra is szigorúan feltételekhez kötött, és Kijevnek jelentős reformokat kell végrehajtania. 

Harmadik elemként a globális partnerségek erősítését nevezte meg: az EU már ma is a világ legnagyobb szabadkereskedelmi hálózatát működteti, és egyre több biztonsági együttműködést épít ki.

Beszéde végén Kallas egységes fellépésre szólította fel az európaiakat. Szerinte Európa jövőjét nem adottságai, hanem a meghozott politikai döntések határozzák meg: meg kell védeni a kontinens biztonságát, stabilizálni kell a szomszédságot, és erős globális szövetségeket kell építeni egy egyre bizonytalanabb világrendben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SVEN HOPPE / AFP

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 15. 19:26
orkrajna nem teljesit semmilyen unios csatlakozasi feltetelt, cska eg yparazita allam, amely Eu-s penzekbol es kolcsonokbol tartja magat fenn. NEM valo ilyen allam az EU-ba
Válasz erre
0
0
kombinator-0
2026. február 15. 19:14
azért az kész tragédia, hogy egy nő, sőt több is, ráadásul buta nők, de közülük is kiemelkedik Kallas, vezetnek egy több százmilliós földrészt, vezérletükkel gazdasági csőd, energiahiány, sötétbőrű kecskepásztorok millió, stb... lett az eredmény ...
Válasz erre
3
0
fater0921
2026. február 15. 18:52
Ez a picsa bántóan barom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. február 15. 18:39
Tudni kell, hogy Kaja Kallas extrém oroszgyűlölő. Ezért (is) választották külügyi főképviselőnek - tudták, nem fog tárgyalást kezdeményezni az oroszokkal, a háború lezárását illetően.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!