Kaja Kallas: Európának fel kell fegyvereznie magát és gyorsítania a bővítést

Az Európai Uniónak vissza kell szereznie stratégiai cselekvőképességét, meg kell erősítenie védelmét és fel kell gyorsítania a bővítési folyamatot – hangsúlyozta Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Müncheni Biztonsági Konferencia zárónapján.

Beszédében határozottan visszautasította azokat a bírálatokat, amelyek szerint Európa civilizációs hanyatlásban lenne.

Mint fogalmazott, az EU továbbra is vonzó politikai és gazdasági közösség, amelyhez világszerte sokan csatlakoznának, ezt például azzal illusztrálta, hogy felmérések szerint a kanadaiak jelentős része is érdeklődik az uniós tagság iránt.